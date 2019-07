Conindustria: “Industrias están produciendo a 18% de su capacidad”

El presidente de Conindustria, Adán Celis Michelena, afirmó este martes que, frente a la propaganda de desprestigio por parte del régimen de Nicolás Maduro, hay que visualizar a los gremios ante la sociedad para entender que no son sino aliados.

Durante la charla "Cómo Venezuela puede retomar la senda del crecimiento económico", aseguró que las industrias en Venezuela están produciendo a 18% de su capacidad, y advirtió que podrían llegar a 15%. Expresó que de seguir en esta condición cerrarán más de 500 industrias de las 2.000 que quedan en el país.

Michelena instó a todos los sectores del país a mantenerse unidos con disciplina a la nueva junta directiva de Fedecámaras, al frente de la cual está Ricardo Cusano. "Si nos alineamos, el milagro económico alemán y el milagro peruano se quedarán chiquitos ante el nuestro", auguró.

Explicó que los industriales y empresarios requieren leyes claras y equitativas que les permitan generar confianza, un factor que destacó como clave para la estabilidad económica del país.

"No pedimos medidas proteccionistas, sino equitativas, dada la crisis que vive el país. Porque con los cortes de luz en Zulia, la inseguridad en Aragua, no podemos competir con las importaciones, pero los comerciantes saben que no se pueden mantener a punta de ellas, necesitan el músculo nacional", añadió.

Respecto a las competencias del Estado dijo: "Deben hacer lo que los empresarios no podemos. Nosotros no podemos tener policías, ejércitos, la seguridad le corresponde al Estado; la salud y la educación para sectores desfavorecidos, más allá de las donaciones y aportes que podemos hacer, le corresponden al Estado".

Denunció que más de 600 empresas están en manos del Estado y reciben un presupuesto mayor que el destinado a educación; como consecuencia "solo se obtiene la ineficacia, e ineficiencia en todo".

Destacó que la vocación de los industriales y empresarios debe proyectarse hacia las personas: "Además del salario, tenemos que motivarlos en lo social".