Comerciantes del mercado de Coche: Nadie quiere vender a pérdida

Vicente Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes del mercado de Coche, indicó que los establecimientos en el lugar siempre han estado fiscalizados con inspecciones constantes.

Fernández aseguró que en el mercado de Coche se respetan los precios establecidos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), aunque señaló que “a nadie le gusta vender a pérdida”.

“Si la industria no respeta el precio acordado y te lo está facturando donde no te dejan margen de ganancia, ningún comerciante en Venezuela, no solo en Coche, lo va a comprar, porque nadie se va a arriesgar a una multa o a que te cierren el negocio”, dijo este jueves el presidente de la Asociación de Comerciantes a Unión Radio.

Destacó que el anuncio del gobierno sobre los precios para 25 rubros solo traerá más escasez y desabastecimiento en el país.

“Los controles de precios no funcionan en ningún lugar del mundo, lo único que hace que los productos estén en los anaqueles y los precios sean competitivos e incluso puedan bajar es la economía de mercado”, indicó.

Con información de Unión Radio