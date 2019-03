La clave del apoyo internacional de Maduro tiene nombre propio: Petrocaribe

“La clave del apoyo internacional que aún mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que le ayuda a evitar el completo aislamiento tiene nombre propio: Petrocaribe”, indica un informe realizado por #Petrofraude, en el cual se asegura que entre los años 2006 y 2016 el gobierno de Venezuela utilizó 25.000 millones de dólares en petróleo para comprar los votos de por lo menos 14 países de Centroamérica y el Caribe en foros internacionales.

La compra de votos ocurría a cambio de la venta de petróleo venezolano a precio subsidiado con base en el acuerdo Petrocaribe, la alianza regional creada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2005 y mantenida por Nicolás Maduro.

“Los grandes volúmenes de petróleo de Venezuela se transaban a cambio de alimentos, una parte, y otra, bajo créditos pagaderos en máximo 25 años con tasas que no superaban 2,5% anual”, afirma la investigación. Durante el año 2014 por lo menos 14 países de Centroamérica y el Caribe le debían a Venezuela 14.800 millones de dólares. República Dominicana y Jamaica (que están incluidos entre los 14) llegaron a un acuerdo en 2015 para cancelar sus acreencias con el pago de menos de 50% de lo adeudado.

Ese mismo año la Cancillería de Venezuela definió a los países miembros de Petrocaribe como parte de un "primer anillo" de "protección geopolítica" destinado a la "defensa de la soberanía" de Venezuela en foros internacionales, lo cual es evidenciado por las coincidencias en las votaciones de la Organización de estados Americanos.

“Nos volteamos a nuestro espacio natural geopolítico. Hicimos una política diferenciada para unos pueblos que son muy pequeños, islas muy pequeñas, pero que al cabo son países soberanos. ¿Que eso nos dio una extraordinaria presencia geopolítica? Sí, claro. ¿Y por qué no lo vamos a hacer si todos los países lo hacen? Estados Unidos lo hace, los ingleses lo hacen, los mexicanos lo hacen”, dijo Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo durante el gobierno de Chávez y ex presidente de Pdvsa, a #Petrofraude.

Con la continua caída de los precios del crudo el flujo de fondos para Nicolás Maduro se hace cada vez más escaso, lo cual afecta de manera negativa sus relaciones en Petrocaribe e incrementa la probabilidad de un total aislamiento.

Con información de #Petrocaribe.