Cipriana Ramos: Creación de Interbanex genera más distorsión económica

Cipriana Ramos, ex presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), aseguró que la creación de Interbanex genera más distorsión económica con la nueva plataforma de cambio, reseñó La Verdad de Vargas.

En ese sentido, Ramos explicó que esta nueva medida cambiaria del Banco Central de Venezuela (BCV) se creó con el fin de “captar” las remesas, puesto que Nicolás Maduro necesita divisas.

Ramos también reiteró que, a causa de que la fuente de ingresos provenientes de la renta de petróleo ya no existe, no hay posibilidades de adquirir “dinero fresco”. “O no pagan lo suficiente o lo hacen a bajo precio y las reservas vendidas a futuro se despachan después”, explicó.

Con información de La Verdad de Vargas.