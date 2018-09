Cipriana Ramos: Comercios corren riesgos debido a aumento salarial

Cipriana Ramos, ex presidenta de la organización de gremios empresariales de Venezuela, Fedecámaras, aseguró que las pequeñas farmacias no podrían resistir el nuevo incremento salarial debido a que no cuentan con los ingresos suficientes, reseñó La Verdad de Vargas.

De acuerdo con Ramos, solo las grandes cadenas de farmacias podrán mantenerse en pie estratégicamente. “Las pequeñas droguerías se mantienen vacías porque no generan lo suficiente para reponer inventario. Difícilmente podrán con este aumento salarial”, sentenció.

Asimismo, se refirió a los comercios que cierran debido a la crisis, explicando que posiblemente se produzca un cierre masivo de los mismos debido a la escasez de mercancía e imposibilidades de cubrir los nuevos sueldos.

Ramos también agregó que los negocios se ven afectados actualmente por otros factores, entre los cuales señaló las fallas eléctricas.

Con información de La Verdad de Vargas.