“Es chantaje que me obliguen a sacar el carnet de la patria para pensión"

La semana pasada el gobierno pospuso el pago de las pensiones del Seguro Social, previsto para el 23 de agosto, para septiembre, un cambio de fecha que informó con menos de un día de antelación, lo que dejó a los adultos mayores sin la posibilidad de disponer de su dinero para comprar alimentos y medicinas. El domingo, el presidente Nicolás Maduro anunció que la cancelación de las pensiones se realizará a través de la billetera digital del carnet de la patria a partir del próximo mes.

Aunque no aclaró si se refería únicamente a los pensionados de la Misión Amor Mayor o a todos los que posean la asignación del IVSS, los beneficiarios rechazaron el uso del carnet para poder cobrarla. “Trabajé toda la vida para tener esa pensión. No me la regalaron. Coticé todos mis años y por eso me parece un chantaje, una humillación que me obliguen a sacar el carnet de la patria para recibirla. Juegan contigo porque necesitas el dinero”, afirmó una pensionada de 66 años de edad.

Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, aclaró que el carnet no es un requisito para obtener la pensión. “Las exigencias son tener 750 cotizaciones y haber cumplido con la edad establecida –55 años la mujer y 60 años el hombre– lo demás es inconstitucional. Para obtener la pensión de la misión Amor Mayor, que ahora es Hogares de la Patria, debes tener 60 años de edad como lo indica la Ley de Servicio Social. Pero tampoco es un requisito tener un carnet. La pensión es un derecho adquirido como trabajador hayas cotizado o no en el Seguro Social”, dijo.

Una pensionada de 56 años de edad coincide con Silva: “Ellos están exigiendo un requisito adicional. Violan la ley y no les importa. Hay muchos abuelos que están solos en el país y otros, como es el caso de mi papá, que no saben manejar una computadora, que no entienden Internet. Cuando le tocaba cobrar la pensión por cédula era el primero que estaba en el banco y sacaba todo su dinero porque ni siquiera sabe usar una tarjeta de débito y un cajero”.

Silva contradice a Maduro. Afirma que la intención no es proteger al pensionado con el carnet de la patria y garantizarle los recursos como aseguró el mandatario en su intervención en la segunda Plenaria del IV del PSUV. “Quienes cobran los bonos con la billetera digital tienen que hacer una transferencia a su cuenta bancaria y ese dinero se hace efectivo después de cinco días de que haya sido depositado. Lo mismo ocurrirá con las pensiones. Sería una traba más para que los adultos mayores retiren su dinero”, señaló.

El dirigente concluye que “Maduro extorsiona a los adultos mayores para pagarles las pensiones” y que su plan de gobierno es excluyente. Llamó a los pensionados concentrarse mañana, a partir de las 10:00 am, en la plaza Altagracia al frente del IVSS en Caracas y el jueves, a las 9:00 am, en la plaza Altagracia de Barquisimeto.

Una mujer se mostró preocupada porque su mamá es pensionada y está en silla de ruedas: “Tener que hacer cola para sacarse el carnet es inhumano”. Otros, ante la necesidad, decidieron acudir a los operativos. En la plaza Bolívar de Baruta, donde desde hace semanas se realiza el censo automotor, los pensionados intentaban adivinar cuál era la cola para sacarse el carnet.

“Empezamos hacer la fila a partir de las 6:00 am y, después de un largo rato, unas personas nos dijeron que los de la tercera edad hacíamos una cola especial. De un edificio salieron unos guardias nacionales y le preguntamos sobre los carnets para los pensionados. Respondieron que no era problema de ellos sino de la junta comunal”, contó un hombre de 72 años de edad.

Dijo que siguieron esperando hasta que una joven apareció y les informó que los carnet los sacarían entre miércoles y domingo. La justificación fue que entre ayer y hoy se estaban preparando para un plan piloto de venta de gasolina en las estaciones de servicio de Ojo de Agua y Concresa, en el municipio Baruta, al que asistiría el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez.