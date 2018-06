Centros comerciales deberán autogenerar electricidad en el estado Zulia

Los comercios que superen los 100 KVA de consumo diario deben autogenerar la electricidad por 11 horas continuas en el estado Zulia. la medida fue pulicada en Gaceta Oficial como decreto 240 y la Gobernación del Zullia vela por su cumplimiento.

"La ley, contempla que el sector empresarial zuliano que consuma cargas concentradas superiores a los 100 KVA deben tomar acciones para la autogeneración de energía eléctrica, por lo que deben instalar capacidad de autogeneración desde la presente fecha", así lo reseño Panorama.

Franco Cafoncelli, presidente de Fedecámaras Zulia, se pronunció sobre la medida y aseguró que los comercios cumplirán con la decisión y recordó que desde el año 2011 existen acciones similares.

“Lo que es ley es ley, a nosotros nos toca cumplirla. Ya hay decretos desde el 2011 donde los comerciantes deben autogenerar su electricidad, muchas empresas hicieron sus inversiones a tiempo, quienes tuvieron la capacidad y la necesidad de hacerlo”, dijo Cafoncelli.

El vocero regional de Fedecámaras alertó que muchos comerciantes puede que no realizan labores para generar electricidad debido a los altos costos que supone comprar lo necesario para autosustentarse con el servicio eléctrico.

“El que no hizo la inversión antes no creo que la vaya a hacer ahora porque cómo están los costos, muchos más altos y más difíciles, hay mucha menos gente, hay menos equipos, no hay dólares. El inversionista o el dueño tiene que sacar sus cuentas y decir ‘sí voy a hacer la inversión”, explicó.

