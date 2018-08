Censo automotor presencial arrancó con protestas de transportistas

El primer día de la actividad presencial del censo automotor, que finaliza mañana, comenzó con protestas de transportistas y ciudadanos que no apoyan la medida anunciada hace una semana por el presidente Nicolás Maduro, para “dar un uso razonable a la gasolina”.

En Caracas, un grupo de personas se concentró en el distribuidor Altamira para protestar en rechazo al registro automotor y al uso del carnet de la patria como medio para adquirir gasolina a un precio subsidiado. Algunos de los manifestantes mostraban pancartas a los vehículos que pasaban a la altura de la autopista Francisco Fajardo. En una se leía: “¡No al carnet!”.

En la avenida Francisco de Miranda, justo frente a la sede del Ministerio de Transporte, los transportistas se plantaron con sus autobuses para protestar por la escasez de repuestos para vehículos. También reiteraron su rechazo al censo automotor que, según el gobierno, garantizará el subsidio al combustible mediante el carnet de la patria.

Pedro Jiménez, presidente del Bloque de Transporte del Suroeste de Caracas, dijo que están en contra del censo porque ya han sido censados en otras oportunidades. “Nosotros ya hemos sido censados; además el gobierno tiene un ente que se llama Instituto Nacional de Transporte que debe tener una data fiable con respecto a todo el parque automotor que existe en el país, sea particular, privado o de carga”, expresó.

Los conductores que entregaron un documento en la sede del organismo para exigir repuestos llevaron incluso a la protesta vehículos en los que se pueden observar, a simple vista, las condiciones de desgaste, reseñó la agencia EFE.

“Tenemos vehículos parados por más de ocho meses y más de un año por motor y transmisión; tampoco tenemos cauchos. Esa es la realidad del país: no hay cauchos, aceite, ni baterías”, dijo Luis Ramón Colmenares, presidente del Bloque de Transportistas del este de la ciudad capital.

Colmenares es uno de los transportistas que ingresó a la sede del ministerio para exponer ante el responsable de esta cartera, Hipólito Abreu, la situación del sector transporte y la preocupación por el censo automotor, según EFE. Aseguró que seguirán protestando para denunciar las condiciones en las que está el gremio: 90% de las unidades de transporte público está parado, fundamentalmente por el fuerte desabastecimiento de insumos, repuestos y autopartes.

El miedo movió. Mientras se desarrollaban las protestas, en la plaza Bolívar del centro de Caracas se realizó la actividad presencial del registro. Tal y como dijo el miércoles Delcy Rodríguez, en el proceso participaron miembros del Movimiento Somos Venezuela, que controlaban dos colas: una para tramitar el carnet de la patria, requisito obligatorio, y otra para el censo automotor, registro que hacían personas muy jóvenes en las máquinas que el gobierno instaló debajo de unos toldos en el medio de la plaza.

Algunas de las personas aseguraron que se iban a registrar por temor a que no les vendieran el combustible. “Me han dicho que si no lo hago, no podré llenar el tanque con gasolina. Entonces, ¿cómo me movilizo?”, expresó una mujer minutos antes de que le informaran que debía tener el carnet de la patria para censarse.

“Es horrible que tenga que sacarlo para registrarme. Nos están obligando a hacer algo que no queremos, simplemente por necesidad”, añadió la mujer, que tiempo después era la última en la cola para tramitar el documento.

“Yo me voy a registrar porque tengo vehículo y porque no se sabe qué va a pasar con la gasolina”, dijo un joven que hacía la cola para el carnet de la patria.

Otras personas que asistieron al proceso tenían dudas, debido a la falta de información. Algunos se le acercaban a la jefe del Movimiento Somos Venezuela, asignada a esa parroquia, para que se las aclarara. “¿Cómo saben si uno necesita un caucho o algo?”, le preguntó un hombre, a lo que ella respondió: “Acuérdese de que el sistema del carnet de la patria está cruzado en el ámbito nacional; con eso ellos saben todo lo de nuestras vidas”.

A pesar de que la vicepresidente Delcy Rodríguez informó el miércoles que se instalarán puntos en las plazas Bolívar de todo el país, en la de San Cristóbal no se realizó el censo automotor. Policías nacionales, que vigilaban el sitio, no tenían información sobre el registro. Un hombre, con carpeta en mano, señaló que en la plaza se tenía previsto un censo del TAG (conocido como chip de gasolina) de choferes de transporte público, pero que se había suspendido.

En el sector de la Unidad Vecinal, donde está situada una de las bombas que abastece gran cantidad de vehículos, un grupo de personas protestaba en contra de la imposición del carnet de la patria para abastecer combustible.

“La mayoría de los transportistas tiene carnet de la patria porque les prometieron entregarles baterías y cauchos, pero nunca les dieron nada. Es otra falsedad del gobierno. No al censo de los carros y mucho menos a sacarse ese carnet, que no se puede comparar con la cédula de identidad, único documento que nos garantiza hacer cualquier operación”, dijo Ezequiel Pérez, diputado a la Asamblea Nacional.

“No sé los demás, pero yo no me voy a sacar ese carnet ni voy participar en el censo. ¿Qué hicieron con el chip (TAG)? ¿Arreglaron el problema de la gasolina? Por supuesto que no. Desde el jueves, 8:00 de la noche, estoy haciendo cola y mire lo que me falta para llegar a la gasolinera”, dijo Alberto Cardozo, conductor particular y a quien le faltaba al menos un kilómetro para llegar a la estación de servicio.

Entre tanto, el ministro de Transporte aseguró que ha habido una participación “masiva” en el censo. “Se vislumbra que el éxito va a ser mayor al que muchos pudiesen imaginarse. El sistema que está planteado es para el pueblo en general. A esta hora ya tenemos más de 500.000 registrados en el sistema patria; el ingreso es en línea”, dijo.