Teodoro Bellorín, presidente de la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta, informó la tarde de este miércoles que el gremio trabajará los días jueves y viernes de esta semana, pese al anuncio de Nicolás Maduro que adelantan el inicio de la festividades de carnaval desde el 28 de febrero hasta el 5 de marzo.

"Dejar de trabajar estos días no tiene sentido", indicó Bellorín, quien agregó que la disposición de Maduro no es de obligatorio cumplimiento por no estar publicados en Gaceta Oficial, así lo informó Unión Radio.

Aseguró que la asistencia a los hoteles en la temporada vacacional, según reuniones que sostuvo con miembros del sector, es "bastante baja".

Maduro aseguró además que el bono del carnet de la patria será pagado el próximo 27 de febrero para "extender la fiesta de alegría de Carnaval".

Los presidentes de Fedecámaras y Consecomercio aseguraron a El Nacional que, con la crisis económica que atraviesa el país, lo que hace falta es trabajar.

“Es lamentable que se busquen más días feriados, cuando lo que quiere la gente y necesita Venezuela es trabajar y producir”, recalcó Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras.

Con información de Unión Radio