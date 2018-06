Cámara de Comercio de La Guaira: Estos aumentos disparan los precios

Eduardo Quintana, presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, rechazó este viernes el aumento decretado por Nicolás Maduro y aseguró que lso productos básiscos también aumentarán de precio.

"Todos los alimentos, productos y demás insumos para mantener el hogar aumentan de manera desmedida. Hemos venido observando a través de estos aumentos seguidos e inconsultos cómo afecta a las familias, porque resulta que cuando el alto gobierno decreta estos incrementos compulsivos lo que hace es afectar la economía de los trabajadores que dependen de su salario", dijo Quintana a La Verdad de Vargas.

Explicó que son aumentos que no garantizan mejoras económicas a los ciudadanos debido a los precios de los productos. Sostuvo que mientras no se consulten a los trabajadores, productores y empresarios no resolverán las necesidades de los consumidores.

“Cuando teníamos producción nacional y altos ingresos petroleros se podía disfrutar de los aumentos que eran decretados una vez por año. Ahora se hacen cada mes, devaluando el poder adquisitivo de los venezolanos”, indicó.

