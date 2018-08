BCV aumentó 660% el dólar para remesas en apenas tres meses

Desde que el gobierno autorizó, en mayo, a las casas de cambio Grupo Zoom, Italcambio e Insular a efectuar transacciones asociadas al ingreso de fondos que provienen del exterior, el tipo de cambio que el Banco Central de Venezuela fijó para las remesas familiares pasó de 527.000 a 4,01 millones de bolívares en 3 meses; es decir, la variación fue de 660%.

La cotización está 16 veces por encima del equivalente de la tasa divulgada por el instituto emisor en la última puja del Dicom, que se ubicó en 249.300 bolívares por dólar.

El economista Jean Paul Leidenz dijo que el gobierno parece querer mantener una brecha estable entre el tipo de cambio para las remesas y el paralelo, probablemente porque es consciente de que de otro modo nadie acudiría a las operadoras. “Mientras no sea igual al paralelo, o muy cercano, la mayoría de la gente seguirá usando el mercado negro para mandar remesas. Solo personas naturales que no estén bancarizadas en el exterior tendrán interés en pagar una prima por acudir a operadores oficiales”.

El analista financiero Henkel García, director de Econométrica, afirmó que el alza de la tasa es para tratar de incentivar a los venezolanos a que hagan las transacciones mediante ese mecanismo y no por el mercado paralelo. “Buscan cerrar la brecha que hay entre uno y otro para que haya una mayor cantidad de personas, que viven en el exterior, que lo manden por esta vía”.

Sin embargo, la respuesta no ha sido tan significativa como el gobierno ha esperado, no solamente porque el tipo de cambio sigue estando un poco por debajo del paralelo. Según García, otras de las razones es que hay personas que, por no verse expuestas a algún tipo de lista o de registro que pudiese llegar a manos del gobierno, no están dispuestas y siguen usando el paralelo.

El temor no solo de recibir remesas, sino también de vender dólares en las casas de cambio, una operación que autorizó el gobierno tras derogar la Ley de ilícitos cambiarios, fue manifestado por una mujer, que prefirió resguardar su identidad.

“Le estaría dando información tanto al gobierno como a la gente que trabaja ahí que tengo dólares. Es un asunto de seguridad, que puedan ir tras uno, y tampoco sé en qué momento eliminen el decreto de derogación y terminen por saber que tengo divisas”, expresó.

¿Qué solicitan las casas de cambio?

Se consultó a un operador de una agencia de Italcambio, en el oeste de Caracas, las dudas que se han suscitado sobre las operaciones que el gobierno autorizó en los últimos tres meses: el ingreso de remesas y la compra de divisas por la operadora.

—¿Qué requisitos se necesitan para vender dólares a la casa de cambio?

—Copias del RIF vigente y de la cédula de identidad. También el número de cuenta personal, que puede ser ahorro o corriente de cualquier agencia bancaria.

— ¿Cuántos dólares se pueden vender?

—La cantidad que el cliente quiera. No hay un mínimo ni un tope.

—¿Qué documentos se deben entregar?

—Los mismos requisitos para vender dólares: copias del RIF vigente y de la cédula de identidad, y el número de cuenta del cliente. Además, la persona debe saber el código MTCN que se le asigna a quien hace el envío de la remesa.

—¿El gobierno va autorizar a la operadora la venta de dólares?

—No sabemos nada todavía.