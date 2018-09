Bancos públicos y privados no tienen divisas para vender

Otro anuncio que no se concreta. Pese a que el gobierno prometió que a partir de ayer la banca pública y privada realizaría las operaciones de compra y venta de divisas, gerentes de agencias financieras aseguraron que no han recibido información del Ejecutivo y que no tienen monedas extranjeras.

“Sería mentira si yo digo que tengo divisas en la bóveda. No llegan a las instituciones desde hace muchísimos años”, indicó la gerente de un Banco de Venezuela, en el este de Caracas.

El gobierno no les ha dado información sobre cómo será el procedimiento. “Desde la semana pasada dijeron que las agencias públicas venderán divisas, pero para eso hay que acondicionar el mecanismo”, añadió. No sabe cuáles serán los requisitos que solicitarán a los interesados.

En un banco del sector privado, en el este de la ciudad, tampoco poseen divisas. Su gerente dijo que el anuncio del gobierno ha “sonado” desde la semana pasada, pero todavía no hay nada oficial. “Sabemos que va a pasar, pero no cuándo”.

Lo declarado por los gerentes contradice lo anunciado el viernes por el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, quien aseguró que los bancos ya estaban formalmente autorizados para comprar y vender divisas a la misma tasa única que fija el Banco Central de Venezuela.

No solo los gerentes de las entidades desconocen los detalles de las operaciones, también los usuarios. “Primero tengo que saber cuáles son las condiciones para adquirir o vender divisas”, expresó un cliente dentro del Banco de Venezuela.

De la agencia salió una clienta que manifestó su desconfianza en el gobierno. “Ellos buscan quedarse con los dólares. Ya se están quedando con las remesas que se envían a través de los bancos”, señaló.

Con la autorización de las operaciones el Ejecutivo asegura que está desmontando el control cambiario que rige desde 2003. Sin embargo, economistas aseveran que el Convenio N° 1, publicado en la Gaceta Oficial 6405, no lo elimina.

El economista Leonardo Vera escribió en Twitter que la normativa fue echada al cesto de la basura en solo unas horas. “Todo resultó una parodia. Sin condiciones, solo fue una carta de buenas intensiones. Regresamos al Dicom y al Convenio Cambiario N° 39. Ninguna libre convertibilidad, mucho menos un tipo de cambio único”.

La tasa de la primera subasta del nuevo convenio fue de 61,93 bolívares por dólar. Se asignaron 1.246.752,06 dólares, de los cuales 1.188.045 fueron a 68 empresas y 58.707,06 a 213 personas naturales. “Hay un detalle por destacar. Hubo asignaciones a personas naturales hasta por 3.400 dólares”, anotó en Twitter el analista financiero Henkel García.