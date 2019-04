El Banco Mundial evalúa un plan para atender la pobreza en Venezuela en el marco de un programa amplio de recuperación económica del país "cuando las circunstancias se den", dijo Carlos Végh, economista jefe del BM para América Latina y el Caribe.

En una entrevista para la agencia de noticias AFP, el economista señaló que las acciones del BM han cesado desde que las oficinas en el territorio nacional se clausuraron en 2009. Sin embargo, destacó el registro de la entidad en la situación venezolana, elaborando estrategias que le permitan la recuperación de los índices económicos.

“Estamos explorando alternativas y formulando posibles planes. Un plan de recuperación para Venezuela tendría tres pilares: combatir la inflación y estabilizar la macroeconomía, lo cual estaría a cargo del Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, aumentar la producción de petróleo, que cayó a la mitad desde 2014, y por último atender el área social, que es en lo que participaría el Banco Mundial junto con otros organismos, como el Fondo, el Banco Interamericano de Desarrollo, y posiblemente la CAF (el Banco de Desarrollo de América Latina).

Destacó que los índices de pobreza se calculan en aproximadamente 90% y que es uno de los puntos más importantes a tratar por las organizaciones antes mencionadas, pero aún no hay fecha para ejecutar acciones al respecto.

“Para el Banco, las prioridades serían combatir la pobreza, que calculamos en 90%, y tratar el asunto de la falta de comida y medicamentos. Estos planes no están aún confirmados y son para aplicar cuando las circunstancias se den. ¿Cuándo será eso?, no se sabe”, señaló.

Végh aseguró que se necesitarán miles de millones de dólares para ayudar a los venezolanos para recuperar los índices económicos que deben hacer frente, como el cálculo de la tasa inflacionaria anual de 10.000.000%.

“Ojalá pudiéramos determinar cuánto tiempo tardará recuperar la economía venezolana, pero entre las sugerencias para lograrlo está la eliminación del déficit fiscal. También está en consideración la mejoría en la producción de crudo, pero esta tarea será la más ardua debido a la falta de mantenimiento y capacidad técnica de la estatal Pdvsa”, advirtió.

El jefe del BM para Latinoamérica argumentó que la recuperación social será el proyecto de mayor prolongación, debido a la falta de registros para ayudar a solucionar la crisis que se presenta en la actualidad.

Posteriormente, aseguró que la dolarización de la economía no es una opción viable en comparación de otras opciones dispuestas y de mayor flexibilidad a la hora de tomar medidas. “Yo no dolarizaría. 95% de las hiperinflaciones se solucionaron eliminando el déficit fiscal con ayuda financiera y estableciendo un tipo de cambio fijo del dólar a la moneda doméstica por un plazo establecido, que luego se puede flexibilizar”, argumentó Végh.

“Venezuela adoptó, empezando por Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, un modelo de desarrollo que claramente no funcionó y que estuvo a cargo de gente que no estaba capacitada para cumplir con las funciones básicas del Estado. Venezuela tiene las reservas petroleras comprobadas más importantes del mundo, y Pdvsa, que siempre fue un pilar fundamental, se desmoronó. Venezuela es un ejemplo a no seguir”, concluyó el economista.