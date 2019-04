El aumento del salario mínimo a Bs 40.000 no tiene respaldo legal

La filtración de una supuesta Gaceta Oficial Extraordinaria No 6452 en la que se fija el salario mínimo en 40.000 bolívares a partir del 25 de abril generó incertidumbre entre los ciudadanos, pues el documento no aparece publicado en ninguna página oficial.

“La gaceta no existe, lo que hay es un documento en PDF que se filtró por Whatsapp. La página web del Banco Central anunció el aumento del petro, pero la página web del BCV no es un instrumento que da fe de lo que dice ahí, pues lo legal es lo declarado en Gaceta Oficial”, dijo el abogado Jesús Rangel Rachadell, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en exclusiva para El Nacional.

Rangel recordó que no es la primera vez que esto ocurre con los aumentos del sueldo mínimo declarados por Nicolás Maduro. “Esta es la tercera vez, pues en noviembre del año pasado se estableció un aumento que no se publicó en gaceta, ni el aumento del sueldo mínimo ni el de cestaticket, y en enero se repitió la situación”, precisó.

El cálculo del monto del ticket alimentación se hace sobre la base del 10% del salario mínimo; sin embargo, esa equivalencia nunca se ha estipulado oficialmente en la publicación del Estado, indicó.

“Si ellos quisieran cambiar el cestaticket ahora tendrían que publicarlo, porque en ese momento se calculó en 10%, pero nunca se dijo de manera oficial que sería ese porcentaje del sueldo que estuviera vigente en el momento”, subrayó.

Esa incongruencia del documento podría generar problemas cuando los trabajadores deseen cobrar sus prestaciones, pues no hay base legal que obligue al empleador a hacerlo. No obstante, algunas empresas del sector público han ejecutado el pago, según Rangel.

“En la administración pública no hay posibilidad de ejecutar un gasto que no esté previsto en un instrumento legal. La orden de pagar este nuevo aumento no aparece en ningún lado, en la supuesta gaceta no aparece ni la firma de Maduro, lo que aparece es su nombre”, afirmó.

Recordó que cada Gaceta Oficial está identificada con un numeral y que su orden numérico no se ha respetado, pues algunas no se publican y se pierde la secuencia. “El desorden de esta administración pública hace sospechar que el gobierno utilizaría esas supuestas publicaciones en el momento que le convenga, pero de las cuales no se tiene constancia”, dijo.

El petro no existe en la economía venezolana

El economista Luis Oliveros dijo a El Nacional que de concretarse el nuevo aumento, este perdería su valor debido a la alta tasa de inflación y obligaría a Maduro a aumentar la liquidez de efectivo.

“Ese aumento equivale a 10 dólares hoy, y muy posiblemente se convertirá en menos de esos 10 en cuestión de un mes”, dijo Oliveros. “Para mí el petro no existe en la economía venezolana, yo creo que el gobierno mueve su precio para poder justificar a los venezolanos los aumentos del salario mínimo”, manifestó.

Agregó que con el petro se esperaba poder manejar todos los precios y las variables económicas, pero al no tener demanda en el exterior, terminó en un fracaso total.