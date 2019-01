Aseguran que sueldo mínimo es insuficiente para pagar pasajes en Táchira

Ciudadanos del estado Táchira aseguran que el sueldo mínimo que reciben no les alcanza para pagar los gastos correspondientes al traslado en transporte público.

“El sueldo mínimo no alcanza. Si se pagan 150 para ir y 150 para venir, es decir, 300 bolívares diarios, se está perdiendo plata, porque con esas tarifas el sueldo mínimo no alcanza”, comentó una tachirense.

Aseguran que la escasez de autobuses, el aumento del pasaje de forma arbitraria por parte de los conductores y su negativa de aceptar billetes de baja denominación hacen más difícil la situación en la entidad, reseñó La Nación de Táchira.

“En la parada del centro había mucha gente esperando y cuando por fin pude subir a la unidad el conductor me dijo que no me recibía los billetes de dos bolívares, porque según él no servían para nada. Me tocó bajarme, pero lo peor fue que en las dos siguiente busetas me hicieron los mismo”, señaló otra ciudadana.

