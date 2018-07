Asdrúbal Oliveros expuso los retos de las empresas en hiperinflación

Hablar de hiperinflación en un país como Venezuela que nunca ha vivido un proceso parecido, aunque sus vecinos sí, es un reto para Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica, quien diariamente trata este tema desde una presentación al público, una entrevista en la radio o en la televisión.

Durante un evento que se realizó en el Hotel Eurobilding de Caracas denominado “Radiografía de la Venezuela Posible”, el economista explicó cómo sobrevivir ante la aceleración de precios que, a su juicio, es de 3% diario y podría aumentar. También indicó que Venezuela perdió 60% de lo que producía en 2002 por la caída del producto interno bruto (PIB) que ocurre desde 2013.

“El reto más complicado que tiene un gerente es realizar su gestión en una compañía durante un ciclo hiperinflacionario. Hay una situación complicada de medios de pago y un colapso estructural de los servicios públicos, por lo que hay que tener adecuación con la realidad”, indicó Oliveros durante el evento en el que estuvo presente El Nacional Web.

Sobre las cifras económicas del país y los futuros escenarios, el director de Ecoanalítica no espera grandes cambios mientras el gobierno no tome los correctivos que necesita para resolver la crisis económica y el aumento de los precios.

La firma estimó que la recaudación del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) cayó 92% y la recaudación por el Impuesto de Valor Agregado (IVA), el más importante del país, en 69,7%.

Sobre el precio del dólar en el mercado paralelo, ilegal en Venezuela desde 2003, Oliveros señaló que en mayo se conseguía a un precio de 622 bolívares, pero este año podría cerrar en un aproximado de 50 a 79 millones de bolívares.

“En hiperinflación hasta que no tomes medidas, todo asciende. Aunque este ciclo no es eterno y ningún país ha vivido eternamente en una situación así, sí es el estado final de deterioro de una economía y requiere de un cambio a grandes rasgos. Las medidas de Pérez (en referencia al ex presidente Carlos Andrés Pérez) en 1989 fueron repudiadas en su momento y casi le cuestan la salida del poder. Hoy esas mismas medidas la gente las aplaudiría con tal de salir de este ciclo”, explicó.

El director de Ecoanalítica recalcó que la economía del país no está dolarizada, ni es una economía en vías de dolarización por dos razones: los bancos no pueden trabajar con otras divisas y las empresas no pueden adecuar sus estructuras de costos a los estándares internacionales.

“El hecho de que haya algunos precios que se paguen en dólares al tipo de cambio paralelo o que algunos productos se vendan directamente en esta moneda, no es un indicador de que el país esté dolarizado. En ningún país del mundo una persona paga una consulta médica en 5 dólares ni una habitación lujosa de hotel en 30 dólares”, puntualizó.