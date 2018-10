Asamblea Nacional informó que la inflación llegó a 233,3% en septiembre

La Asamblea Nacional (AN) informó este lunes que la inflación del país cerró en el mes de septiembre con un valor de 233,3% y llegó a 81.043.5% en lo que de año.

"Todo indica que que ese número seguirá aumentando el mes que viene. Nuestro consejo al venezolano es que la plata que tenga la utilice, que no la deje en el banco para que al menos no pierda su valor", indicó Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional.

En comparación con el mes de septiembre del año 2017, la inflación incrementó 342.161%, mientras que la inflación diaria se ubicó en 4%.

"Esta situación no va a cambiar si no hay un cambio de los que dirigen el sector económico. No hay forma de que sea el socialismo del siglo XXI que es el modelo económico que ha acabado con la producción de nuestro país. Si ese es el modelo estos son los resultados que vamos a tener", concluyó Mejía.

