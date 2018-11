Aquiles Hopkins: Fedeagro está dispuesto a reunirse con el gobierno

Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), indicó este lunes que el gremio está en disposición de dialogar con el gobierno nacional para crear un plan de recuperación nacional.

“Que el presidente sepa que para los productores de caña, azúcar y café no se les vendió fertilizantes. No hubo fertilizantes porque no eran rubros prioritarios y no había dinero destinado para esto”, indicó Hopkins durante una entrevista a Unión Radio.

El presidente de Fedeagro indicó que debido a la falta de insumos y químicos es inminente que los precios del maíz, arroz, café, azúcar, además de otros rubros se incrementen.

“Los precios que se acordaron fueron impuestos. En una economía hiperinflacionaria no se puede trabajar con un precio fijo”, aseguró.

Con información de Unión Radio