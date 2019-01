Apyme: Es tiempo de una Venezuela que todos merecemos

Asociación de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Venezuela realizó una serie de propuestas para hallar una solución a la crisis económica que confronta el país.

La organización propone no permitir la fijación de precios irreales, monopolios estadales y las acciones de fiscalización para “amedrentar al sector privado”.

“Eliminen los impuestos, aranceles, e IVA a la Producción, para importación de maquinarias, materias primas, repuestos y herramientas. Concedan un periodo mínimo de cinco días de paz. Esto redundaría en la reactivación de la cadena de valor que impide a los millones de hogares venezolanos poder disfrutar de una merecida calidad de vida. No más permisos, no más trabas, no más castigos, no más multas, no más invasiones, no más confiscaciones, pero si más apoyo, hay que acabar con la economía de controles y pasar a una economía de producción”, señala Apyme en un comunicado.

La institución hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para buscar soluciones “claras, sencillas y efectivas para ser cumplidas por la ley”.

“Rechazar, de una vez por todas, acciones y discursos autoritarios que solo generan falsas expectativas, odio y división entre los venezolanos. Estamos comprometidos con robustecer el emprendimiento, la innovación, construir un país de propietarios, en democracia, con plenas libertades económicas, donde se respete la propiedad privada”, indica.

Con información de nota de prensa.