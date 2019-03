El colapso del sistema eléctrico nacional no es una sorpresa para los gremios productivos del país, pues las llamadas de alerta sobre las malas condiciones de las instalaciones se han estado haciendo desde hace años. Así opinan Carlos Larrazábal de Fedecámaras y Mariolga Giran de Conindustria.

La presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria informa que la situación con el apagón es sumamente grave, y que se llega al punto de ni siquiera poder manejar la información necesaria para dar un reporte, pues las comunicaciones también están afectadas. “Sin embargo, por lo poco que sé, las instalaciones industriales de Aragua y Carabobo están completamente paralizadas. Las que tienen planta para suplir el servicio eléctrico no pueden mantenerlas encendidas por siempre, eso puede durar aproximadamente ocho horas. Sé de hoteles que ya les están avisando a sus huéspedes que solo les garantizan el servicio hasta mañana, porque ya no tienen gasoil”, informó.

“Este apagón general, porque ocurrió en 23 de los 24 estados, es una situación que han vivido en alguna medida muchos estados del país, como Zulia el año pasado. Y sin embargo, el gobierno sigue sin reconocer su responsabilidad, porque esto pasó por la falta de inversión y de mantenimiento”, expresó Larrazábal, presidente de Fedecámaras. El dirigente empresarial aseguró que si el total de las empresas del país estuviera en pleno funcionamiento, incluyendo las básicas, este colapso hubiera ocurrido antes. “En este momento hay 60% de los centros de producción están paralizados, y a pesar de eso ocurrió el apagón”.

Tanto Larrazábal como Girán coinciden en que el gobierno de Maduro no es capaz de asumir su responsabilidad en esta catástrofe. “Lo que hacen es culpabilizar a otros o politizar la crisis, cuando sabemos que no ha habido mantenimiento ni inversión. Por ejemplo, hace años se invirtieron supuestamente 6.000 millones de dólares en poner operativa a Tacoa y de eso no se sabe nada”, indicó Larrazábal.

“Lo menos que se merecen los venezolanos es una explicación honesta, que les hablen con la verdad, no que evadan su responsabilidad. Este es un golpe económico muy grave. No hay operaciones mercantiles ni bancarias, no hay efectivo, no hay conectividad, esto es un caos”, enfatizó Girán.