En un año se puede controlar la hiperinflación si se sigue el Plan País

La recuperación de Venezuela, esa es la premisa que impulsa a los economistas y diputados de la Asamblea Nacional (AN) en el denominado Plan País, el cual está conformado por un conjunto de pasos y decisiones que permitan la reactivación del aparato productivo nacional, así como poner punto final a la hiperinflación.

José Guerra, economista y vicepresidente de la comisión del Plan País, comentó en exclusiva a El Nacional que uno de los focos principales para la recuperación económica del país está ligado de manera directa a la obtención de recursos de organismos internacionales de financiación tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), además de países aliados de Venezuela.

Explicó que como consecuencia del riesgo país que tiene Venezuela actualmente, no es favorable para la nación solicitar préstamos a la banca internacional, debido a que los intereses que acarrearían serían “impagables”.

“Solicitaremos préstamos a todos aquellos que nos los puedan dar en condiciones favorables, todos principalmente los organismos multilaterales. Porque el mercado financiero está cerrado para nosotros y con el riego país que tenemos es impagable un endeudamiento con la banca privada. De manera tal que primero contactaremos a los organismos multilaterales y los otros créditos fuertes, pretendemos obtenerlos de países aliados de Venezuela”, indicó Guerra.

En una de las últimas estimaciones de riesgo país realizada, en mayo del año 2018, por la empresa financiera estadounidense JPMorgan, Venezuela se sitúa en la última posición del ranking de América Latina, ocasionando que cualquier emisión de deuda externa deba ser cancelada con una tasa de interes 44% por encima de la que ofrecen los Bonos del Tesoro.

El parlamentario detalló que el monto de los préstamos que deberían ser solicitados para la estabilización de la economía y el pago de las deudas de la nación, podría superar fácilmente los 20.000 millones de dólares anuales durante el primer trienio.

“Es difícil saberlo ahora, pero por lo menos para reactivar la economía, pagar las deudas y mejorar las importaciones necesitamos 20.000 millones de dólares durante los primeros tres años”.

El economista comentó también que la recuperación económica del país parte de la reestructuración de la deuda externa que se encuentra actualmente en default (falta de pagos) —aproximadamente 7.000 millones de dólares en intereses vencidos y capital de bonos— por irresponsabilidad de Nicolás Maduro, el cual aseguró Guerra que no ha intentado establecer conversaciones con los acreedores de los bonos venezolanos.

“Sin la reestructuración de la deuda no hay salida, porque tenemos que salir del default y para lograr hacer eso tenemos que conversar con los acreedores cosa que el gobierno no ha hecho porque ni siquiera ha entablado conversaciones con los acreedores, para nada”, afirmó.

Guerra expresó, además, su convencimiento de que la hiperinflación que sufre Venezuela puede ser controlada en el lapso de un año si se aplican las medidas económicas previstas en el Plan País.

“Es necesario eliminar el control de cambio y fijar la tasa de cambio del bolívar respecto al dólar por un plazo razonable para que no se devalúe, lo cual generará que bajen las expectativas de inflación y se reduzca la hiperinflación significativamente. En menos de un año podemos acabar con la hiperinflación”, aseguró.

Inversión privada

Uno de los mecanismos previstos en el Plan País para la recuperación del aparato productivo de Venezuela, es incentivar la inversión de capital privado en las empresas públicas primordialmente en el sector de los servicios públicos, situación que podría ser resuelta mediante la privatización de algunas empresas propiedad del Estado venezolano.

“La privatización de algunas empresas es algo que se está estudiando. Es un hecho que todas las empresas públicas están quebradas, todas. La Cantv está quebrada, Sidor, Alcasa, Venalum, Abastos Bicentenarios, todas están quebradas”, apuntó Guerra.

Afirmó que la inversión que será realizada en las empresas públicas aunada a una gestión eficiente, debe lograr no solo frenar las pérdidas que actualmente presentan, sino también generar riqueza para la nación.

“Lo que está claro para nosotros es que Venezuela no puede seguir con esa ‘rémora’ de Sidor perdiendo 1.000.000 de dólares diariamente, eso no está planteado. No se le va a meter recursos a Sidor para tener pérdidas. Es necesario capital privado en asociación con el gobierno y una nueva gestión de esas empresas que acabe con la politiquería”, señaló.

Deuda China – Rusia

José Guerra afirmó de manera tajante que el próximo gobierno reconocerá toda deuda cuyo origen sea legal y en su momento haya contado con el aval de la Asamblea Nacional, el cual es el único organismo facultado para aprobar endeudamiento de la República.

Comentó que en caso contrario Venezuela está en la facultad de desconocer cualquier convenio firmado durante la administración de Maduro.

“Toda la deuda externa de Venezuela que sea legal va a ser reconocida por el próximo gobierno, de eso que no quepa ninguna duda, pero la deuda que no sea legal no puede ser reconocida”, sentenció.