El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reforzó este jueves su presión sobre Pdvsa al advertir que las exportaciones de diluyentes por embarcadores internacionales podrían estar sujetas a más sanciones de ese país.

Este cambio fue anunciado en el site del Departamento del Tesoro, treasury.gov, y es la última medida de Estados Unidos para limitar el acceso a ingresos a Venezuela por la exportación de petróleo.

"Estamos restringiendo el ciclo de posibles soluciones alternativas a las sanciones vigentes que permiten al régimen de Maduro encontrar formas de explotar a Pdvsa como una fuente de ingresos", dijo un alto funcionario de la administración de Estados Unidos a la agencia Reuters.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo, por su parte: "Estados Unidos seguirá reforzando las sanciones al petróleo y sus derivados hasta que se restablezcan la libertad y la democracia en Venezuela. Las compañías internacionales que continúan haciendo negocios con Pdvsa están en aviso".

En su página web, el Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos, OFAC, está modificando la Licencia General 7A, una orden ejecutiva de número 13850 sobre las autorizaciones a ciertas actividades que involucran a PDV Holding y Citgo Holding. Sin embargo, no ofreció detalles sobre los apartados que se modificarán en la referida licencia.

La OFAC también informó que está modificando la Licencia General 8, que señala autorizaciones de transacciones que involucren a Pdvsa prohibidas por la orden ejecutiva 13850 para ciertas entidades que operan en Venezuela. Y también la Licencia General 13, acerca de las actividades que involucran a Nynas AB.

The United States will continue tightening sanctions on oil and its derivatives until freedom and democracy are restored in Venezuela. International companies that continue doing business with sanctioned PDVSA are on notice. https://t.co/ebG5WFfJTY