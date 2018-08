Adultos mayores exigen eliminar carnet de la patria para cobrar pensiones

La desconfianza fue el clima que imperó en la protesta de más de 3.000 pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales realizada frente de la sede de esa institución en la esquina de Altagracia, a pocas cuadras del Palacio de Miraflores. A los adultos mayores no les bastó la aclaratoria del martes del presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que seguirán cobrando las pensiones –aunque no especificó hasta cuándo– a través de la banca y no con el carnet de la patria.

“Me niego a sacar el carnet de la patria para que me paguen la pensión que me la gané con mi esfuerzo, luego de trabajar 25 años y cotizar en el Seguro Social. El gobierno está muy equivocado si cree que yo le debo un favor”, sostuvo Iris Ramírez, de 62 años de edad.

Los manifestantes cerraron las calles de acceso al IVSS y no se movieron del sitio pese al pedido de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, a quienes les gritaban la consigna: “Y no nos quitarán el derecho a protestar”.

Hipólita Barceló, de 63 años, expresó: “No nos interesa el carnet de la patria, lo que queremos es que nos paguen la pensión como siempre”. Rosa Gómez, de 65 años, contó que hace meses sacó el documento oficialista porque se lo exigían para comprar los alimentos de la caja CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), pero recalcó: “No acepto que me impongan el uso del carnet para la pensión”.

Al descartar el carnet de la patria como requisito, el presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, Emilio Lozada, dijo que las personas de la tercera edad necesitan claridad por parte del gobierno para saber cómo se cobrarán las pensiones a partir del 1º de septiembre.

Los funcionarios del Seguro Social trataron de calmar a los manifestantes y megáfono en mano explicaron que cancelarán el sábado la primera alícuota (450 bolívares) de la pensión de 1.800 bolívares mensuales correspondiente a septiembre y el pago se efectuará sin importar el terminal del número de la cédula de identidad. Las otras dos alícuotas de 450 bolívares y 900 bolívares las pagarán, respectivamente, el 7 y el 14 de ese mes.

Desorden. Varios lugares de Caracas amanecieron con largas colas de aspirantes a sacarse el carnet de la patria. La mayoría eran adultos mayores que se quejaron de la mala organización de los operativos y de la lentitud para ser atendidos. En puntos de registro de Libertador, Baruta y Sucre el sistema colapsó, incluso antes del inicio de la jornada.

Una pensionada de 63 años de edad contó, en el centro comunal de la parroquia San José, que por tercera vez en esta semana intentaba sacar el carnet debido a que el lunes y el martes no la tendieron porque el sistema se cayó. Allí, una funcionaria expresó: “Eso les pasa por dejar todo para última hora”. En la cola le respondieron: “No nos los queríamos sacar. Venimos obligados para poder cobrar nuestra pensión”.

En el Núcleo de Desarrollo Endógeno Socialista Francisco de Miranda, municipio Sucre, otra beneficiaria, de 56 años, indicó: “Este proceso es un desorden. Hay personas en la cola desde la 1:00 de la madrugada y luego de 12 horas no han atendido al primero. Entonces, ¿cuál es la presión del gobierno para sacarnos ese carnet?”.

En el lugar solo había 2 máquinas para atender más de 1.000 personas que formaban la fila. Los trabajadores informaron que laborarían por el día de ayer y retomarían en septiembre por la falta de material.

“Esto ha sido un proceso horrible. Cómo es posible que después de 30 años de servicio y trabajo profesional deba estar sometida a esta humillante cola para sacarme un carnet obligada”, expresó Ana Suárez, habitante de Catia, en la fila de más de una cuadra.

En el Centro de Diagnostico Integral en Baruta, estuvieron un poco más organizados. Había una cola para los pensionados y otra para el resto de los trámites, pero eso no alivió el malestar de la gente.

Cobrarán en los bancos

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que los 4 millones de pensionados del Seguro Social van a recibir este sábado la primera alícuota de la pensión por la cuenta bancaria en la que normalmente lo hacen. Indicó que los 715.000 pensionados inscritos en el sistema Patria van a cobrar a través de la billetera móvil.

El miércoles el presidente Nicolás Maduro afirmó que los pensionados seguirán cobrando sus asignaciones en los bancos: “Estoy creando un sistema para el pago de los pensionados a través de la billetera digital que va a ser progresivo, gradual, hasta que cubra a todos los pensionados; mientras tanto, seguirán cobrando en los sistemas que conocen, combinándolo con el nuevo sistema que es mejor”.