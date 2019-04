Abogados evitaron que un grupo se adueñara de fondos congelados de Pdvsa

Dos abogados y un economista venezolanos evitaron que un grupo de estafadores se hiciera con 10.000 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos había congelado a Petróleos de Venezuela. Norma Camero, Carlos Ramírez López y Federico Alves actuaron ante el Tribunal del Distrito Sur del estado de Florida para detener una acción que terceros interpusieron con la intención de quedarse con el dinero.

La decisión final de un largo proceso que data de 2018 fue tomada por el juez Darrin Gayle, el 8 de marzo de 2019. El tribunal determinó que las acciones interpuestas por el grupo US Pdvsa Litigation Trust para que le transfirieran el dinero congelado de la estatal petrolera venezolana debían cesar de inmediato.

El origen

El Departamento de Estado tomó la decisión, en 2017, de retener los 10.000 millones de dólares luego de un litigio que tuvo con la empresa Citgo. Este dinero quedó en Estados Unidos retenido y lo procedente es que la estatal petrolera, a través de su departamento internacional, actuara en el caso, de acuerdo con la Constitución y la Ley de hidrocarburos.

Sin embargo, en 2018 se creó US Pdvsa Litigation Trust, en la que se reúnen aproximadamente 30 personas y empresas relacionadas con el negocio petrolero. Esta firma demandó el año pasado para que le transfirieran el dinero a través del bufete de abogados Boies, Schiller, Flexner LLP y Meister Seelig, Feing LLP, con sede en Nueva York, con el argumento de que la petrolera venezolana tenía cuentas por pagar por un monto de 5.000 millones de dólares.

Los abogados y el economista alertaron en 2018 sobre la ilegalidad de que un grupo de empresas se adjudique los derechos de la estatal petrolera para reclamar fondos embargados, e instaron a la Asamblea Nacional a formar parte del juicio e impedir un hecho ilícito. “Nosotros explicamos que una medida de este tipo requiere de la previa aprobación de la Asamblea Nacional y esto no ha ocurrido, por lo que el hecho de que US Pdvsa Litigation Trust actúe ante un tribunal es violatorio de la Constitución”, explicó Ramírez López.

El argumento de Camero y Ramírez López es que se trata de una firma privada que pretende hacerse de dineros públicos que pertenecen a todos los venezolanos. Y fue este razonamiento el que llevó al juez Gayle a rechazar el caso.

“Sin embargo, hay que advertir que directivos de Pdvsa están tratando de replicar este caso ante una corte en Ginebra, Suiza. Reclaman, ahora sí como parte de la estatal petrolera, un monto similar en algunas propiedades que ya un fiscal congeló como medida cautelar. De lo que se trata es de que ellos pretenden hacerse con el dinero y que se quede fuera del país”, advirtió Ramírez López.

La pregunta que se plantean los abogados Camero y Ramírez López y el economista Alves es por qué este tipo de reclamos no se realiza ante tribunales en Venezuela. Consideran que es demasiado sospechoso que pretendan recuperar activos en el exterior y que no se devuelvan al país.

Ya en 2018, cuando actuaron para detener el caso en el Distrito Sur de Miami, Camero declaró: “Esos fondos de los venezolanos no van a dar a las arcas de Pdvsa sino a terceros, algunos con registros en paraísos fiscales. Estamos en presencia de un gran robo”.

Ramírez López y Camero dudan de que Pdvsa haya cedido sus derechos a una empresa privada, y mucho menos que para ello consultaran una medida de este tipo con la Asamblea Nacional. Por esta razón, instan al Parlamento venezolano a que haga seguimiento a estas acciones que se están realizando en otros países.

El equipo de abogados se trasladará próximamente a Ginebra para conocer del caso presentado en esta ocasión ante una corte penal en diciembre de 2018.

¿Quiénes están en Pdvsa Litigation Trust?

Detrás de Pdvsa Litigation Trust estaban: Lukoil Pan Americas LLC; Lukoil Petroleum LTD; Colonial Oil Industries, INC; Colonial Group, INC; Glencore LTD; Glencore International, A.G; Glencore Energy Uk LTD; Masefield A.G; Trafigura A.G; Trafigura Trading LLC; Trafigura Beheer b.v.; Vitol Energy (Bermuda) LTD; Vitol S.A; Vitol, INC; Francisco Morillo; Leonardo Baquero; Daniel Lutz; Luis Liendo; John Ryan; María Fernanda Rodríguez; Helsinge Holdings, LLC; Helsinge, NC; Helsinge LTD, Saint-helier; Waltrop Consultants, CA; Godelheim, INC; Hornberg INC; Societe Doberan, SA; Societe Hedisson, SA; Societe Hellin, SA; Glencore de Venezuela, CA; Jehu Holding, INC; Andrew Summers; Maximiliano Poveda; José Larocca; Luis Álvarez; Gustavo Gabaldón; Sergio de La Vega; Antonio Maarraoui; Elías Páez; Paúl Rosado; Bac Florida Bank; Efg International AG y Blue Bank International NV.