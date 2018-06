87,5% de los venezolanos afirma que está peor que el año pasado

El más reciente estudio de opinión de la firma Hercon Consultores, elaborado entre el 25 de mayo y el 9 de junio, presenta la percepción de los venezolanos luego de las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Entre los hallazgos figuran que 87,5% de los encuestados considera que la situación del país ha empeorado con respecto al año anterior y 82,2% cree que las cosas no van a mejorar en los próximos tres meses.

Para la encuesta la firma entrevistó a 1.200 personas en hogares de zonas urbanas y rurales, distribuidas proporcionalmente en los estados del país. El nivel de confianza es de 90%.

Marcos Hernández, director de la empresa consultora, indicó que Venezuela está en un laberinto y sus ciudadanos están en el dilema de si emigrar o quedarse en el país. “El caos económico y social, aunado con la crisis política en la que se encuentra sumergido el país, no se resuelve con la reelección de Nicolás Maduro. Todo sigue su curso en un clima de hiperinflación, protestas y la severa escasez de medicinas”.

Añadió que los problemas se amplificarán a corto y mediano plazo y no se percibe una salida. “La ausencia de medidas económicas y acciones contundentes, la caída inevitable de la producción petrolera, el incremento de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, así como el progresivo aislamiento que viene sufriendo Venezuela, incrementarán la crisis”.

El sondeo especifica que 42,1% de los consultados considera que el principal problema que les afecta es el alto costo de la vida. En segundo lugar aparece el desabastecimiento y la escasez (15,4%) y en el tercero la inseguridad y la delincuencia (15,3%).

Es significativo que por primera vez la corrupción administrativa alcance notoriedad en una encuesta al sumar 10,5%. “Otros años esta variable se veía con discreción, pero ahora pareciera irse posicionando”, declaró Hernández.

La guerra económica, discurso impulsado por el gobierno para culpar a los grandes empresarios de la crisis en el país, solo es visto como un problema por 2,8% de los encuestados. Para 98% la prioridad es comprar alimentos y 40,2% señala que hace una comida diaria. Solo 17,6% de los encuestados afirmó que comía tres veces al día.

El estudio subraya que a 60,5% le parecen negativas las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. “Las personas comprenden y valoran que esta política social apunta a la manipulación de control social y político, y que el gobierno la utiliza para pedir fidelidad a la revolución”, explicó Hernández.

La firma refiere que 81,5% de los entrevistados evalúa negativamente la gestión de Maduro (43,5% cree que es muy mala y 33% que es mala). Solo 4,2% la califica de buena. 77,2% asegura que el presidente Maduro no es el líder que necesita el país para salir de la crisis.

Hernández recalcó que el mandatario tiene muchas insuficiencias en su perfil político: “Es muy débil en el argumento económico y no es capaz de controlar los problemas de desabastecimiento e inflación. Hoy el discurso presidencial no tiene la enorme influencia esperanzadora de otras épocas. La mayoría de los venezolanos no confía en el presidente”.