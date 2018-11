20.000 trabajadores renunciaron a Corpoelec

La desmotivación profesional, las condiciones inseguras, la falta de uniformes y equipos, los bajos salarios y el acoso laboral ocasionaron que 20.000 empleados de la Corporación Eléctrica Nacional abandonaran sus puestos de trabajo durante los últimos dos años, aseguró Alexis Rodríguez, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos.

El representante de Fetraelec precisó que el número anterior equivale a la mitad de la nómina de Corpoelec, lo cual afecta la calidad de la prestación del servicio a los usuarios porque no hay personal suficiente para cubrir las operaciones regulares y atender las emergencias. “Solo en lo que va de 2018, el éxodo alcanzó a 10.000 trabajadores”, dijo.

Destacó que el 24 de agosto pasado Corpoelec abandonó la mesa de negociación del contrato colectivo y desde entonces ha dado largas para no reunirse con la representación sindical. “Hay un limbo que la empresa aprovecha para incumplir sus obligaciones laborales, como la eliminación de los bonos y otros beneficios además del achatamiento del tabulador salarial”, señaló.

La directiva de Fetraelec y trabajadores del sector estuvieron el viernes en la Vicepresidencia de la República y en el Ministerio del Trabajo donde entregaron un documento que exige el reinicio de la discusión del contrato colectivo y su firma.

No obstante, Rodríguez indicó que no han recibido respuesta de las autoridades a esta gestión. “Muchos trabajadores han manifestado su intención de irse de la empresa si de aquí a diciembre no se ha resuelto lo de la convención colectiva”, advirtió.

El sindicalista explicó que el personal saliente tiene años de carrera técnica y profesional en el sector eléctrico, por lo que no es fácil sustituirlo. “Sin embargo, Corpoelec ha paliado la situación con el ingreso de gente externa y de chamba juvenil, sin experticia ni experiencia, pero sus contratos expiran el 31 de diciembre de 2018. Después de esta fecha no sabemos qué puede pasar”.