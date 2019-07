189 colegios privados fueron obligados a congelar el monto de su matrícula

189 colegios privados en todo el país fueron objeto de una medida preventiva por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos que ordena mantener los precios de las matrículas hasta tanto sea evaluada y aprobada por el ente estatal la estructura de costos.

Willian Contreras, director del organismo, afirmó que la medida busca hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos y evitar delitos socioeconómicos.

En la región centrooccidental fueron notificados los colegios: Asociación Civil U.E.P Miguel Palao Rico; C.E.I.P Teresa Heredia C. A.; Unidad Educativa El Niño Don Simón; Unidad Educativa Madre Casilda; Asociación Civil Colegio Simón Díaz; Colegio los Ilustres; Colegio Marcel Roche C. A. y Manuel Cedeño C. A.

En el occidente del país, la Sundde aplicó la medida a: Unidad Educativa ‘Don César Acosta; Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima; Colegio Ignacio Burk; Colegio las Acacias; Colegio los Pirineos Don Bosco y Unidad Educativa Colegio Metropolitano.

En la región central la notificación llegó : Instituto Escuela Maracay; Instituto Educacional San Miguel; U. E. María Auxiliadora; Colegio La Esperanza; Colegio Unidad Educativa Montalbán, U. E. P. Colegio Independencia; U. E. P. Colegio Plaza; Colegio San Nicolás de Bari; U. E. P. Colegio Belén San Juan y U. E. P. Alejandro Otero.

En el estado Bolívar la medida preventiva se aplicó a: Unidad Educativa Mariano Picón Salas; Unidad Educativa los Próceres; Unidad Educativa San Agustín y Unidad Educativa Monte Carmelo.

En los llanos fueron notificados: Colegio Privado Cecilio Acosta; U. E. P. Colegio la Milagrosa; U. E. Colegio Privado San Rafael; Antonio Miguel Martínez; U. E. Colegio Dr. José Francisco Torrealba y U. E. C. Dr. José María Vargas.

Las instituciones educativas deberán entregar a la Sundde los requerimientos establecidos en la resolución 0027, para “evaluar” la estructura de costos y determinar si los montos fijados en sus matrículas cumplen con lo establecido en la ley.

A través de la @sundde_ve ordenamos mantener la matrícula de 180 colegios a nivel nacional por incurrir en delitos de condicionamiento y especulación. pic.twitter.com/MNlp4BbpRQ — Willian Contreras (@WContreras_) July 25, 2019