Donald Trump: Venezuela está lista para reclamar su futuro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este sábado de los venezolanos están preparados para reclamar el futuro de su país.

El jefe de Estados estadounidense señaló que los ciudadanos también están preparados para hacer historia y restituir la democracia en el país

“El pueblo de Venezuela está parado en el umbral de la historia, listo para reclamar su país y su futuro”, indicó Trump en Twitter.

Mike Pence, vicepresidente de EE UU, reiteró el apoyo de su país hacia los venezolanos.

Este sábado la ayuda humanitaria proveniente de Colombia ingresaría al país; sin embargo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana incendiaron tres camiones que transportaban los insumos. Los voluntarios en la frontera resguardaron los alimentos y medicamentos que salvaron de las unidades.

The people of Venezuela stand at the threshold of history, ready to reclaim their country – and their future.... pic.twitter.com/ajxd1EN64c