Donald Trump no es el único presidente que tuvo problemas con la prensa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue partícipe de un momento tenso con un periodista de CNN a quién, posteriormente le retiró las credenciales de ingreso a la Casa Blanca.

El periodista le realizó una pregunta al mandatario, que éste no quiso contestar. Ante esto, Trump solicitó a una trabajadora de protocolo que le retirara el micrófono al comunicador, al tiempo que lo catalogaba como "maleducado y una persona horrible".

A pesar que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) afirmó que la medida es inaceptable, es uno de los tantos enfrentamientos que ha habido en la historia de la prensa y el Ejecutivo estadounidense.

Previamente a este suceso, el antecesor de Trump, Barack Obama, resaltó que nunca tuvo inconvenientes con los medios estadounidenses. Pero calificó el trabajo de Fox News como "periodismo amarillista con un punto de vista destructivo para el desarrollo futuro de EE UU" en una entrevista para la revista Rolling Stone.

Además, su directora de Comunicaciones, Anita Dunn, dijo en su día en declaraciones al periódico The New York Times que "tratarían a Fox News como un oponente y no legitimarían la cadena conservadora como organización de noticias".

En el 2001, el ex presidente George W. Bush mandó a suspender las credenciales de un periodista por 90 días como medida de seguridad por dejar una nota en un cajón en el despacho del Secretario, acción que levantó sospechas en el comportamiento de un agente de seguridad y una reportera.

El altercado que generó mayor polémica fue el del ex presidente Richard Nixon (1969-1974) durante el caso Watergates, en el que se vio implicado y conllevó a su dimisión.

Prohibió a sus asesores de prensar tener contacto con los periodistas de The Washington Post. "Que quede claro que desde ahora ningún reportero del Post estará en la Casa Blanca. ¿Está claro? Es una orden total y si es necesario te despediré", dijo el ex presidente en una grabación revelada por la agencia de noticias AP.

La relación irregular entre periodistas y mandatarios ha sido una constante, con mejores y peores momentos, que se remonta al primer presidente de Estados Unidos, George Washington (1789-1797), quien lamentó que su despedida no fuese correctamente cubierta por la prensa, acotó la institución Smithsonian.

Con información de EFE