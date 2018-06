Donald Trump rechazó críticas a su política migratoria

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rechazó este lunes las críticas dirigidas a su política migratoria de “cero tolerancia”, la cual ha provocado la separación de familias en especial de niños que han llegado con sus padres por la frontera con México.

Aseguró que los niños “están siendo usados por los peores criminales sobre la tierra” para poder ingresar al país por la frontera sur.

“¿Alguien ha estado mirando el crimen que está ocurriendo al sur de la frontera?”, cuestionó Trump en su Twitter.

El presidente norteamericano culpó a los inmigrantes de Europa de ser los responsables del aumento del delito en Alemania y por cambiar violentamente la cultura.

“El pueblo de Alemania está volviéndose en contra de sus líderes porque la inmigración está golpeando la coalición de Berlín. El delito está creciendo”, expresó.

“¡Un gran error se cometió en todo Europa al recibir a millones de personas que han cambiado tan fuerte y violentamente su cultura!”, agregó.

Children are being used by some of the worst criminals on earth as a means to enter our country. Has anyone been looking at the Crime taking place south of the border. It is historic, with some countries the most dangerous places in the world. Not going to happen in the U.S.