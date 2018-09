Donald Trump está dispuesto a reunirse con Maduro en la ONU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este miércoles que está dispuesto a reunirse con el mandatario venezolano Nicolás Maduro en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Solo quiero ver que la solución de Venezuela se solucione. Quiero que la gente esté a salvo. Vamos a cuidar de Venezuela”, aseguró.

Calificó la situación del país como una desgracia y acotó que está en la ONU para ayudar a las personas.

President Donald Trump says he is willing to meet with Venezuelan President Maduro at #UNGA: "I just want to see Venezuela straightened out. I want the people to be safe. We're going to take care of Venezuela" pic.twitter.com/u8fT1w3hiZ