Donald Trump atacó a The New York Times por publicación de texto anónimo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rechazó este miércoles la publicación de una columna de opinión en el diario The New York Times en la cual un presunto funcionario de su gobierno reveló que el mandatario no cuenta con el apoyo de su círculo íntimo.

Luego de la publicación de la columna de opinión el mandatario atacó al periódico mediante su cuenta de Twitter cuestionando si el supuesto alto funcionario de su administración existiría realmente o si por el contrario este sería una fuente falsa.

“Existe realmente el supuesto funcionario de alto rango o es solamente otra fuente falsa de The New York Times. Si la persona anónima y sin agallas realmente existe, el Times debería por razones de seguridad nacional entregarlo al gobierno de inmediato”, publicó Trump vía Twitter.

El mandatario calificó además la publicación del texto como un acto de traición.

Los comentarios del presidente norteamericano ocurren luego de que The New York Times publicara de manera anónima una columna de opinión en la cual su autor aseguró que funcionarios de alto rango del gobierno trabajan de manera continua para frenar lo que calificó como las peores inclinaciones de Trump.

“Muchos de los funcionarios de alto rango en su propio gobierno trabajan desde dentro con diligencia para frenar partes de su programa político y sus peores inclinaciones”, reza la publicación.

The Failing New York Times! pic.twitter.com/SHsXvYKpBf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2018

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2018

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2018

I’m draining the Swamp, and the Swamp is trying to fight back. Don’t worry, we will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de septiembre de 2018