EE UU discutió opción militar en Venezuela durante reunión con Rusia

El encargado de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliott Abrams, aseguró este jueves que durante la reunión con funcionarios de Rusia para discutir la situación nacional se mencionó la alternativa militar.

"Sobre el diálogo, fue algo privado, hablamos de la alternativa militar, más que como una advertencia, como una sugerencia, no estamos planificando una invasión a Venezuela. Nicolás Maduro sigue diciendo que no hay problemas sociales, que todo es culpa de los Estados Unidos, los rusos no dicen esas cosas estúpidas ", indicó Abrams durante una entrevista.

El funcionario estadounidense aclaró que no reconocen a los representantes designados por Maduro ante las Naciones Unidas, pero que por los convenios del organismo multilateral deben respetar su presencia allí.

"No reconocemos a esa gente como representantes legales de un país, pero por los convenios con la ONU, debemos respetar su presencia allí, pero eso puede cambiar", señaló.

Agregó que la situación para Maduro es difícil debido al apoyo de la comunidad internacional al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

"54 países, de democracia influenciables, están apoyando a Guaidó y no a Maduro, la situación es tantísimo más difícil para Maduro y el régimen, que nunca podría recobrar estabilidad. Un cambio político es necesario", aseveró.

Abrams recalcó que la reunión que sostuvo con representantes del gobierno ruso sobre la crisis del país fue positiva, pero todavía difieren sobre el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino y la legitimidad de Nicolás Maduro, así lo reportó Reuters.

#21Mar Entrevista a Elliot Abrams: "Sobre el diálogo, fue algo privado, hablamos de la alternativa militar, más que como una advertencia, como una sugerencia, no estamos planificando una invasión a Venezuela" #AlAire: https://t.co/yoPXtaDb8Y pic.twitter.com/Lfviowuwo0 — VPItv (@VPITV) 21 de marzo de 2019

#21Mar Entrevista a Elliot Abrams: "Maduro sigue diciendo que no hay problemas sociales, que todo es culpa de los Estados Unidos, los rusos no dicen esas cosas estúpidas" #AlAire: https://t.co/yoPXtaDb8Y pic.twitter.com/Gc1RDbKMzO — VPItv (@VPITV) 21 de marzo de 2019