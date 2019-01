Díaz-Balart: Estados Unidos respaldará este nuevo proceso democrático

Mario Díaz-Balart, legislador republicano de Estados Unidos, aseguró este miércoles que su país tiene todas las opciones consideradas para responder ante acciones de Nicolás Maduro que interrumpan el proceso democrático que se está llevando a cabo en Venezuela.

"Los acuerdos hechos por Nicolás Maduro son falsas, no son legítimas. Hay una nueva realidad, un gobierno democrático que debemos apoyar y con la que debemos tratar. Agradecemos las reacciones de Trump y de la OEA, esperemos que se unan más naciones", dijo el legislador para La Voz de América.

Aseguró que la nación vive un proceso histórico luego de que Juan Guaidó asumiera la Presidencia Interina. "Este es un día clave para los venezolanos, se han echado a la calle para exigir libertad. Saben que Maduro no es legítimo y la única entidad legítima es la Asamblea Nacional. La decisión de Guaidó de asumir la Presidencia fue la correcta", dijo.

Aseveró que las fuerzas de resguardo nacional deben asumir una posición que respalde a los venezolanos ante los sucesos actuales o que padecerán las consecuencias. "Debemos tener claro que las fuerzas armadas de Venezuela tienen una oportunidad histórica o a cometer actos de violencia contra los venezolanos. Deben tener claro que los que tengan intenciones de agredir a sus ciudadanos y a esta nueva democracia sufrirán las consecuencias de la justicia. Todas las opciones están sobre la mesa", aseveró.

Díaz-Baralt aseguró que los ciudadanos del país tendrán el apoyo del gobierno estadounidense ante esta etapa política. "No están solos, Estados Unidos está con ustedes y no está dispuesto a aceptar ese mandato. Hemos más cosas para ayudar. Esta es una nueva realidad en la que queremos ayudar a que se restablezca la democracia, Estados Unidos no permitirá que estos sucesos se conviertan en un derramamiento de sangre", apuntó.