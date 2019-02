Díaz-Balart: Deseo ver el trabajo que hacemos para ayudar a los venezolanos

Mario Díaz-Balart, congresista de Estados Unidos (EE UU), estará este domingo en Cúcuta para supervisar la entrada de la ayuda humnitaria destinada a Venezuela.

"Visitando la frontera colombo-venezolana hoy con el senador Marcos Rubio y el embajador Carlos Holmes Trujillo. Estados Unidos se intensificó y enviaron ayuda humanitaria, y estoy deseando ver de primera mano el importante trabajo que estamos haciendo para ayudar al pueblo venezolano", escribió Díaz-Balart, vía Twitter.

Este sábado llegaron tres cargamentos de ayuda humanitaria a la ciudad de Cúcuta provenientes de EE UU, de la base aérea en Miami, y este domingo llegará otro cargamento junto a la supervisión del senador Marcos Rubio, el embajador de EE UU ante la OEA, Carlos Holmes Trujillo y el congresista Mario Díaz Balart.

Visiting Venezuelan/Colombian border today with @SenRubioPress @AmbCTrujillo. The U.S. stepped up and sent humanitarian aid, and I’m looking forward to see firsthand the important work we are doing to help the Venezuelan people. #EstamosUnidosVE