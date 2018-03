Yulimar Rojas sufrió un accidente de tránsito en Anzoátegui

La atleta venezolana Yulimar Rojas, bicampeona mundial en salto triple bajo techo, sufrió un accidente de tránsito en la mañana de este viernes en el sector Las Garzas, estado Anzoátegui.

La triplista se dirigía hacia el estadio José Antonio Anzoátegui para entrenar y colisionó contra una unidad de transporte público, informó Yanny Figueroa, su directora de medios, en Twitter.

"No hay nada de qué alarmarse. Gracias a Dios no pasó a peor. Gracias a todos los que se preocuparon por mí. No hubo necesidad de ir a ningún otro lugar; solo fue eso y ya", declaró Rojas.

La atleta de 22 años de edad tiene varios días en Venezuela tras coronarse recientemente como bicampeona mundial en salto triple bajo techo.

