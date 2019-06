Yulimar Rojas: primera clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio

Desde el estadio de atletismo Emilio Martín, Yulimar Rojas aseguró su cupo en Salto Triple de la XXXII edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al saltar 14,58 en su primer intento y superar la marca mínima exigida para la justa universal (14,32).

“El gran nivel competitivo que tiene (Yulimar) la ha llevado a ser la primera atleta clasificada a los Juegos Olímpicos. Todo el Comité Olímpico venezolano, el pueblo deportivo y el atletismo nacional, se sienten muy contentos de este logro”, señaló Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano, indicó el departamento de prensa del COV.

La venezolana cerró el Meeting Iberoamericano de Huelva con presea dorada al registrar 15,06 en su segundo salto, marca con la cual se adueñó del récord del campeonato español, mejoró su marca personal, rompió el récord nacional, y se proclamó líder del año del triple salto mundial.

La campeona registró en su tercer intento, 14,89, seguido de un foul. En el quinto alcanzó 14,47 y en el sexto cerró con 14,23.

La representante de Cuba Liadagmis Povea y Ana Peleteiro de España respectivamente, la acompañaron en el podio.

“No soy conformista, siempre quiero más. Para mí el oro olímpico es lo que me quita el sueño y voy a llegar hasta él. Ahora en Tokio voy a trabajar duro de la mejor manera. Continuaré haciéndole caso a mi entrenador. Voy a llegar a mis segundos Juegos Olímpicos en mi mejor momento. Voy conseguir una medalla que me está esperando”, expresó Rojas.

Yulimar suma dos títulos mundiales bajo techo, Portland 2016 y Birmingham 2018, además de un campeonato mundial al aire libre (Londres 2017) y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Renaciendo. Según el mito, el ave fénix se desvanece para renacer con toda su gloria, Yulimar Rojas, no tiene mucha diferencia, con tan solo 23 años le ha tocado luchar frente adversidades con la naturaleza, hasta con lesiones que la mantuvieron alejada de competencias tras coronarse Bicampeona Mundial en Birmingham 2018.

Tras un año en pausa, sin Juegos Bolivarianos, Suramericanos y Centroamericanos, Yulimar no perdió de vista su sueño: volver a representar a Venezuela en unos Juegos Olímpicos.

“El 2018 fue muy difícil, pero las lesiones y todo lo que sucedió me sirvió de motor para lograr mis metas. Lo que pasó lo transformé en fuerza y fe. Ahora cuando estoy cansada y siento que no puedo más, me levanto con más ganas”, manifestó.

Su regreso en el 2019 le dio el impulso que necesitaba: en el Meeting Karlshule agregó un 14,45 a su histórico de saltos. En Madrid, consiguió la mejor marca mundial del año, marca personal indoor y récord sudamericano (14,92), luego hizo de las suyas y cerró campeona en Dusseldorf (14,46).

Además, también sorprendió con su regreso al salto largo, una de sus pruebas favoritas, donde lideró su competencia en la Liga de Clubes de España, representando al FC Barcelona con (6.79).

Aunque no hacía salto de longitud desde el 2015, siempre estuvo cerca de él gracias a su entrenador Iván Pedroso, quien posee nueve campeonatos mundiales en esta prueba, además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

“Desde el año 2015 estoy en Guadalajara y entreno con él. Yo le escribí por facebook: Hola, soy Yulimar Rojas, te admiro demasiado y sería un sueño hecho realidad que me entrenaras”, para sorpresa de la triplista, Pedroso le respondió que él la conocía y le hacía seguimiento a su carrera. Hoy, es su mano derecha. “Lo quiero y lo admiro como un padre”.

Abriendo caminos. Yulimar nació el 25 de octubre de 1995 en Caracas, Venezuela, pero su mamá, Yulecsi Rodríguez, en búsqueda de un nuevo camino, decidió trasladarse al oriente del país. “En Anzoátegui empezó mi andar, mi vida, ese estado es mi casa”.

Su sueño, no era ser triplista, ella quería practicar voleibol. Con 14 años de edad asistió al Complejo Polideportivo del estado Anzoátegui. Al llegar, llamó la atención por su estatura y figura, y ahí comenzaron las pruebas. La joven promesa del deporte sorprendió al competir y ganar en lanzamiento de bala.

Rojas participó en salto largo, 100 m con vallas, 100 metros planos y salto con garrocha antes de llegar al salto triple.

“Cuando gané en salto de altura en el Campeonato Sudamericano de Sub-20 de Medellín 2011, fue una experiencia inexplicable”, expresó Rojas, quien alcanzó 1.78 m siendo una atleta U18.

Yulimar también se colgó la presea de plata en salto alto durante el Campeonato Panamericano Sub 20 en Cali, Colombia 2013. La venezolana logró (1.76m), luego, volvió a repetir el segundo lugar con la misma marca en los en los Juegos Bolivarianos en Trujillo 2013.

“Cuando gané mi primera medalla de oro en los Suramericanos (Santiago 2014), fue una de mis mejores experiencias. Me entrené mucho. En los Bolivarianos había conseguido la de plata y estaba muy enfocada para poder superar eso”, señaló Rojas, quien dejó a un lado las alturas, por los saltos horizontales.

La morena, tocó la gloria al colocarse dos preseas doradas en Campeonato Sudamericano Sub 23 en Uruguay 2014, una en salto de longitud (6.36m) y otra en triple salto (13.35m).

“Ese resultado me impulsó a ser la abanderada de mi país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Estuve muy orgullosa porque supe veían mi carrera deportiva. Eso me decía que estaban pendientes de todo lo que había logrado”.

Después de esto, no ha descansado. En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, logró una de sus metas, alcanzar su cupo a los Juegos Olímpicos Río 2016, competición en la que se colgó la medalla de plata tras saltar 14,98 metros.

“Yo soñaba con regalarle la medalla olímpica a Venezuela. Quería que me recibieran como lo hicieron con Rubén Limardo y lo logré. Mi mayor alegría en el deporte fue Río. Llegué como la novata del grupo. Me propuse a clasificar, estaba feliz, pero nunca pensé que podía conseguir la medalla de plata”, agregó.