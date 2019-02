Yulimar Rojas se bañó de oro en Düsseldorf

La atleta venezolana Yulimar Rojas conquistó este miércoles la medalla de oro en la Arena-Sportpark de Düsseldorf, en Alemania, luego de conseguir en su quinto intento un salto de 14,46 metros.

La triplista de 23 años de edad volvió a dejar el nombre de su país en lo más alto, al consiguir el primer lugar en el Tour bajo techo de la de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

La subcampeona olímpica en Río 2016 saltó 13.57 metros en su primer intento. Luego de fallar en los tres siguientes, saltó 1,45 en el quinto y marcó los 14,46 que le dieron el triunfo definitivo en el último.

Rojas finalizó la competencia con 27 puntos, por delante de la portuguesa Patricia Mamona, quien fue segunda con 17 unidades. La española Ana Peleteiro completó el podio con 10 contables.

La venezolana venía de saltar 14,92 metros en el Meeting Bajo Techo de Madrid, el cual le bastó para imponerse con la mejor marca mundial del año (marca personal indoor y récord sudamericano).

Rojas, quien se mantiene en lo más alto del circuito de la IAAF, tiene previsto participar junto con la colombiana Caterine Ibargüen en los Juegos Panamericanos que se celebrarán este año en Lima, Perú.

