La Vuelta al Táchira busca desde hoy nuevo campeón

En las montañas de Bramón comenzará hoy una edición atípica de la Vuelta al Táchira. Agobiada por la crisis económica, la competencia redujo su calendario de 10 a 8 etapas y esa no será la única rareza en la edición 54.

La proximidad de la disputa del Tour Colombia hizo que en el giro tachirense haya casi tantos equipos extranjeros, 10, como locales, 11. Confirmaron 2 ecuatorianos, el italiano Androni y 7 colombianos, el más fuerte el GW Shimano de Víctor Hugo Peña.

No habrá escuadras merideñas ni trujillanas. Y por si esto no fuera suficiente, veremos a José Rujano, el máximo ganador en la historia del giro tachirense, como gregario.

“Terminar la Vuelta al Táchira es un reto, brindarle el apoyo al equipo, a cualquier joven. Conmigo pueden contar con un gregario”, dijo el merideño al confirmar su participación con Venezuela País de Futuro.

Aunque no ha abandonado el sueño de un quinto cetro, el ciclista de Santa Cruz de Mora sabe que este año no será. Después de todo es su primera prueba después de un breve retiro. En la escuadra tachirense trabajará para el olímpico Yonathan Monsalve.

El barinés de 29 años de edad, que viene de hacer temporada en China, buscará el apoyo del “Cóndor” para luchar por su primer título en Táchira.

Aunque siempre es un rival de temer, Monsalve no es el hombre a batir en una Vuelta sin favoritos claros. En el abanico de aspirantes se destacan Carlos Galviz (Deportivo Táchira), ganador de la Vuelta a Bramón el fin de semana, y Jimmy Briceño (Inversiones Alexander), que también corrió en China.

Samuel Villamizar, director deportivo de Inversiones Alexander, se atreve a proponer otro nombre, el del trujillano Gusneiver Gil. Él ganó en 2015 la etapa de La Grita.

“Briceño, Gil y Freddy Vargas son corredores muy completos, nunca se dan por vencidos”, apuntó Villamizar a medios regionales. “Y tendrán como compañeros a unos jóvenes sin mucha experiencia, pero con muchos deseos de figuración".

Otro de quien deberán cuidarse es de Kevin Rivera, el costarricense que encabeza el Androni Giocattoli.

El sorpresivo campeón de 2018, Pedro Gutiérrez, no tendrá ocasión de intentar reeditar su corona. El larense no se ha podido entrenar desde su regreso de Chile por indicaciones médicas y no estará con el equipo Gobernación de Miranda.

Así se correrá la Vuelta al Táchira 2019

E1: Vie 11: Bramón - Circuito en Rubio 135,2 Kms.

E2: Sab 12: San Cristóbal - Piñal - San Cristóbal - Borotá 130,8 Kms.

E3: Dom 13: Táriba - San Cristóbal (Circuito) 132,3 Kms.

E4: Lun 14: San Félix - Santa Cruz de Mora 146.9 Kms.

E5: Mar 15: Santa Cruz de Mora - La Grita 169,3 Kms.

E6: Mié 16: La Fría - Cordero 165,9 Kms.

E7: Jue 17: Ureña -(Circuito)-San Antonio - Cerro Cristo Rey 112,3 Kms.

E8: Vie 18: San Cristóbal-Circuito Santos Rafael Bermúdez 115,2 Kms.