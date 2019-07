Con ese último remate cruzado y sin posibilidad alguna de ser defendido, este domingo Venezuela se despidió de sus aspiraciones por lograr una medalla en el voleibol masculino de estos XVIII Juegos Panamericanos en Lima 2019.

La dupla conformada por Rolando Hernández y José “Tigrito” Gómez, cayeron en fase de cuartos de final ante Canadá, en un apretado choque que se extendió a tres sets y finalizó con parciales de (26-28/24-22/7/15).

Sin embargo, más allá de la derrota, la sensación que deja esta selección en la capital inca, es que se pueden obtener mejores resultados y pensar seriamente en Tokio 2020

Para lograrlo, el equipo debe superar algunas adversidades, o más bien concentrarse en un solo lugar, un obstáculo que hasta solo pocos días de los juegos lograron vencer.

Y es que tanto los jugadores como su entrenador Mauro Hernández, residen cada uno en países distintos.

En el caso de Rolando Hernández, una vez culminada su participación en el circuito suramericano de vóley Playa en 2017 en Brasil, tomó la decisión de partir como otros tantos venezolanos a tierras chilenas. “Luego de esa etapa, la situación en Venezuela se tornó más complicada, eran muchos factores y yo debía pensar en un mejor futuro. Lo conversé con mi familia y tenía una oportunidad allá sin abandonar el deporte”, comentó Rolando, quien amablemente se tomó unos minutos para conversar en el área de atención a la prensa.

El muchacho de San Diego, estado Carabobo, llegó a la provincia Coquimbo, una ciudad portuaria al norte de Chile donde hace tres años, mientras se encontraba jugando con la selección venezolana, conoció a una familia local que en todo momento le tendieron una mano amiga. “Yo me mantengo allá al frente en el área del vóley playa en la Corporación de recreación y deportes de Coquimbo, pero no ha sido fácil yo me ausenté por año y medio de la selección y ahora es cuando vuelvo a ella”, agregó el jugador.

El agropecuario. Del otro lado de la cancha, su dupla en estos Panamericanos 2019, José “Tigrito” Gómez, sigue luchando cada balón y anotando cada punto, dentro y fuera de la disciplina

Con un rostro sonriente y de gran orgullo, José cuenta que halló en el emprendimiento una posibilidad de continuar en la disciplina y comenzar su propia empresa.

El joven de Barinas posee, junto a su hermano, lo que el mismo lo define como una red agropecuaria: “Soy un empresario desde hace un año y medio en Venezuela. Estamos de lleno en el tema de la agricultura y además poseo de manera independiente una empresa que hace contrataciones con el estado en el área construcción” agregó José.

La otra pieza de este rompe cabeza lo completa el entrenador Mauro Hernández, quien se encuentra residiendo en España, y quien plantea que sea allí, donde dos duplas venezolanas cumplan su etapa de preparación, con miras al próximo compromiso de envergadura como lo es la Copa Continental, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Debemos enfocarnos en concentrarnos, que es el gran problema que hemos tenido hasta ahora. La propuesta es hacerlo el centro internacional de Voley Playa en Lorca, Murcia, donde podemos tener rose con grandes equipos del continente”, comenta el entrenador

La continental Cup, como también se le conoce a este evento, posiblemente se juegue en Uruguay en enero de 2020 y Venezuela deberá buscar su pase a la tercera fase del mismo y, posteriormente, el cupo a los Juegos Olímpicos.