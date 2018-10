Con el objetivo de conseguir su primera corona, la selección venezolana sub-23 viajará a Montería, en Colombia, para disputar el Clásico Mundial de Beisbol (CMB) de la categorìa, a celebrarse del 19 al 28 de octubre.

A la novena venezolana estará involucrado dentro de un escenario complejo, puesto que le tocará enfrentar al “grupo de la muerte”, en el que se medirán ante las selecciones de Puerto Rico, República Dominicana, Corea, Australia y República Checa.

Carlos Moya, mánager del equipo, se muestra optimista. Considera que el conjunto tiene el potencial psicológico para derrotar a los equipos difíciles y conquistar el campeonato.

“Nosotros no nos tenemos que preparar, que se preparen ellos que no saben a quienes se van a enfrentar. Nuestro conjunto va con todo y ellos tienen que saber que ya no somos los mismos de hace un año, en el Panamericano de Beisbol”, declaró el dirigente en una exclusiva a El Nacional Web.

Moya comentó que la selección cuenta con jugadores de categoría profesional, los cuales han participado en las filiales de Ligas Menores de las Grandes Ligas y tienen un recorrido con el que tienen la capacidad de llegar a la final e inclusive ganar la distención.

“Estamos preparados para lo que venga. Vamos a representar al país y a jugar beisbol. Llegó el momento para traerle un campeonato mundial a Venezuela que tanto lo necesita. Ya basta de quedar dentro de los primeros 10 o querer estar dentro de los seis primeros puestos, nosotros vamos a quedar campeones y lo primero que debemos hacer es tener una actitud ganadora”, detalló.

Moya pronosticó que el conjunto nacional saldrá campeón y pidió a la fanaticada venezolana que los reciba en su regreso. “Que los venezolanos se preparen para recibirnos el 30 de octubre, cuando lleguemos como campeones mundiales en este nivel por primera vez”.

Foto: Jhonn Pérez

El ánimo que se siente en el dogout de la selección es contagioso, son muchachos que siempre tienen una sonrisa y se la pasan bromeando y compartiendo entre ellos. Un claro ejemplo de fraternidad.

Jorscar Álvarez, jardinero central de la selección, se mostró confiado con sus compañeros y aseveró que cuentan con un equipo superior con el que se coronó campeón en Panamá.

“Nuestro equipo es una novena bien estructurado, contamos con una buena defensiva y ofensiva, nuestro cuerpo de lanzadores se encuentran listos para la ocasión”, expresó Álvarez.

En el torneo en el cual Venezuela consiguió el oro en el país centroamericano, el outfield fue uno de los nombres más importantes del campeonato; su bate oportuno fue clave en cada una de las victorias de la Vinotinto y en esta ocasión se muestra como uno de los jugadores más experimentados y líderes del conjunto.

Por su parte, Francisco Buttó, lanzador que está en condición de invitado con Tiburones de La Guaira, comentó que la novena que representará a Venezuela en el próximo mundial de la categoría tiene mucho nivel y que podría lograr un papel importante, debido al compromiso que tienen los peloteros.

“El equipo que nos representarán son unos muchachos que sacan bate y cuentan con un buen estaff de lanzadores. A parte que cuentan con jugadores que ya han jugado profesional y que saben cómo se juega con presión”, señaló Buttó.

Foto: Jhonn Pérez

Juan Martínez, vicepresidente de la Federación Venezolana de Béisbol (FVB) y delegado de el equipo, aseveró que el éxito de haber conseguido buenos jugadores se debe al interés que les brindó la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la Liga Bolivariana, el Ministerio para el Deporte, entre otros entes.

“Eso era lo que no se había podido lograr antes pero ahora sí se pudo concretar esa ayuda y le agradecemos por eso”, agregó Martínez.

El representante de la FVB se mostró emocionado con el grupo de muchachos. Aseguró que si por él fuera se los llevaría a todos, pero el cuerpo técnico de Moya tenía que hacer un último corte en el cual solo quedarían 24 peloteros, que serán los que viajarán a Colombia. “Hay mucha calidad en los peloteros que nos acompañan y si por mi fuera irían todos".

Sobre la remodelación del estadio César Nieves de Catia La Mar, ubicado en el estado Vargas, Martínez comentó que al recinto le hace falta que le acomoden las luces y así poder jugar de noche. "Además, si los gobernadores entendieran la importancia que tiene remodelar los centros deportivos, tendríamos más deportistas calificados”, añadió.

La espera llegó a su fin. Todo quedó listo para la selección venezolana viaje la próxima semana a Montería para enfrentar en su similar de Australia en su debut en el CMB de la categoría sub-23.