Venezuela bajó al cuarto en una jornada sin oros

Venezuela cerró la jornada dominical con dos preseas de bronce en los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Sin doradas, la delegación vinotinto fue desplazada del tercer lugar del medallero por Chile. Colombia retomó el liderato por encima de Brasil y Argentina está en un inusual quinto lugar.

Daniely García subió al podio en la prueba femenina de ciclismo de ruta. Aunque terminó cuarta con un tiempo de 1 hora 51 minutos 54 segundos, se colgó la medalla por reglamentos de competencia, debido a que Colombia consiguió los tres primeros lugares.

Ana Cristina Sanabria fue la campeona suramericana, escoltada por su compatriota Yeny Colmenares.

"Fue una competencia muy fuerte, con una subida muy exigente. Salí a dar lo mejor de mí", dijo García tras la prueba. "Me dio el resultado para la medalla, aunque no me da satisfacción total porque quedé de cuarta".

Lilibeth Chacón, que era la gran favorita de Venezuela para dar la pelea a las colombianas, quedó sexta. Wilmarys Moreno fue octava, Jennifer Cesar ocupó el puesto 20 y Zulmary Rivas y Angie González cerraron en el 31.

En la ruta masculina las medallas fueron para el ecuatoriano Jefferson Cepeda (oro) y los colombianos Omar Alberto Mendoza (plata) y Juan Pablo Suárez (bronce).

La otra presea de bronce venezolana la consiguió el equipo de tiro con arco integrado por Verona Villegas, Mayra Méndez, Yerubí Suárez en la modalidad recurvo. Brasil se llevó el oro y Colombia la plata.

Venezuela se había mantenido tercera el sábado gracias a las doradas de Jorge García en el golf, Hersony Canelón en el keirin, el equipo femenino de baloncesto 3x3 y la dupla mixta de tenis de campo, formada por Aymet Uzcátegui y Roberto Maytín.

El baloncesto 5x5 finalmente no podrá competir, pues 8 de sus integrantes no estaban inscritos en la lista larga.