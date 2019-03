68 venezolanos empezaron en la MLB tras los cortes finales

La lista definitiva de venezolanos en las Grandes Ligas quedó en 68, al escucharse la voz de playball este jueves, Día Inaugural de la temporada 2019.

Se trata de un retroceso respecto a los últimos años, en los que se hizo habitual que al menos siete decenas de criollos estuvieran en las Mayores en el inicio de la zafra, con un tope de 76, impuesto en 2017.

Solamente 30 se reparten entre los equipos de la Liga Americana. Suman 38 en la Liga Nacional.

Los infielders José Pirela, de los Padres de San Diego, y Franklin Barreto, de los Atléticos de Oakland, estuvieron entre los cortes inesperados de este jueves. Pero Barreto al menos sí estuvo en el Opening Day de su club, disputado en Tokio, Japón, hace una semana.

Hay representación nativa en casi todas las escuadras, menos en las dos con sede en Los Ángeles, Dodgers y Ángeles.

La mayor presencia coincide en Milwaukee, donde media docena de venezolanos defienden los colores de los Cerveceros.

LIGA AMERICANA (30)

División este (9).

Baltimore (2). Renato Núñez 3B y Jesús Sucre C.

Boston (1). Eduardo Rodríguez P.

Nueva York (1). Gleyber Torres 2B.

Tampa Bay (4). José Alvarado P, Yonny Chirinos P, Wilmer Font P y Avisail García OF.

Toronto (1). Freddy Galvis SS.

División central (10).

Chicago (2). José Rondón IF y Yolmer Sánchez 3B.

Cleveland (1). Carlos Carrasco P.

Detroit (1). Miguel Cabrera 1B.

Kansas City (1). Salvador Pérez C (en la lista de lesionados de 60 días).

Minnesota (5). Gabriel Moya P (en la lista de lesionados de 10 días), Martín Pérez P, Willians Astudillo C, Marwin González IF-OF y Ehire Adrianza IF.

División oeste (11).

Houston (3). Héctor Rondón P, Robinson Chirinos C y José Altuve 2B.

Los Ángeles (0).

Oakland (1). Yusmeiro Petit P.

Seattle (2). Félix Hernández P y Omar Narváez C.

Texas (5). Yohander Méndez P (en la lista de lesionados de 60 días), Asdrúbal Cabrera 3B, Elvis Andrus SS, Rougned Odor 2B y Jeanmar Gómez P.

LIGA NACIONAL (38)

División este (13).

Atlanta (2). Ronald Acuña Jr. OF y Ender Inciarte OF.

Filadelfia (4). José Álvarez P, Edubray Ramos P, César Hernández 2B y Odúbel Herrera OF.

Miami (3). Pablo López P, Martín Prado 3B y Miguel Rojas SS.

Nueva York (3). Wilson Ramos C, Luis Guillorme IF y Luis Avilán P.

Washington (1). Aníbal Sánchez P.

División central (14).

Cincinnati (2). José Peraza SS y Eugenio Suárez 3B.

Chicago (1). Willson Contreras C.

Milwaukee (6). Jhoulys Chacín P, Junior Guerra P, Manuel Piña C, Jesús Aguilar 1B, Orlando Arcia SS y Hernán Pérez IF-OF.

Pittsburgh (4). Felipe Vazquez P, Francisco Cervelli C, Elías Díaz C (en lista de lesionados de 10 días) y José Osuna IF-OF (en lista de lesionados de 10 días).

San Luis (1). José Alberto Martínez 1B-OF.

División oeste (11).

Arizona (5). Silvino Bracho P (en la lista de lesionados 60 días), Eduardo Escobar IF, Wilmer Flores IF, Ildemaro Vargas IF y David Peralta OF.

Colorado (2). Germán Márquez P y Antonio Senzatela P (en lista de lesionados de 10 días).

Los Ángeles (0).

San Diego (1). José Gregorio Castillo P (en lista de lesionados de 10 días).

San Francisco (3). Pablo Sandoval IF, Yangervis Solarte IF y Gerardo Parra OF.