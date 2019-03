74 venezolanos amanecen arriba el Día Inaugural de las Grandes Ligas

Un renovado Miguel Cabrera y el impetuoso Ronald Acuña Jr, la estrella joven del momento, encabezan el total de 74 venezolanos que cerraron este miércoles todavía en las Grandes Ligas, al finalizar la última jornada de pretemporada, víspera del Día Inaugural en la MLB.

Se trata de una cifra muy cercana al récord de jugadores nacionales en una expedición inicial en las Mayores. La marca absoluta de 76 data de 2017.

Cabrera, el más prolífico entre todos los llamados a la acción de este año, vivió una clamorosa primavera boreal, 10 meses después de ser operado en el codo derecho para reparar la rotura del tendón de un bíceps.

Su despliegue ofensivo, que incluyó cinco jonrones, recordó sus mejores tiempos y hace pensar a los Tigres de Detroit en un retorno en letras mayúsculas.

A punto de cumplir 36 años de edad, el aragüeño está en el otro extremo de Acuña, que va a su segundo torneo arriba, luego de ganar el premio Novato del Año en 2018.

La lista de nativos en este comienzo todavía puede reducirse antes de oírse la voz de playball este jueves. Carlos González (Indios), Rafael Ortega (Bravos), Dixon Machado (Marlins), José Osuna (Piratas) y Antonio Senzatela (Rockies) estaban en duda por diferentes motivos, que involucran razones de salud en los casos de Osuna y Senzatela, y la necesidad de ver más acción para completar su preparación, antes de su debut con la tribu, en el de González.

Estos son los 74:

LIGA AMERICANA (33)

División este (9).

Baltimore (2). Renato Núñez 3B y Jesús Sucre C.

Boston (1). Eduardo Rodríguez P.

Nueva York (1). Gleyber Torres 2B.

Tampa Bay (4). José Alvarado P, Yonny Chirinos P, Wilmer Font P y Avisail García OF.

Toronto (1). Freddy Galvis SS.

División central (12).

Chicago (2). José Rondón IF y Yolmer Sánchez 3B.

Cleveland (2). Carlos Carrasco P y Carlos González OF.

Detroit (1). Miguel Cabrera 1B.

Kansas City (1). Salvador Pérez C (en la lista de lesionados de 60 días).

Minnesota (6). Gabriel Moya P (en la lista de lesionados de 15 días), Martín Pérez P, Willians Astudillo C, Marwin González IF-OF, Ehire Adrianza IF y Ronald Torreyes IF.

División oeste (12).

Houston (3). Héctor Rondón P, Robinson Chirinos C y José Altuve 2B.

Los Ángeles (0).

Oakland (2). Yusmeiro Petit P y Franklin Barreto SS-2B.

Seattle (2). Félix Hernández P y Omar Narváez C.

Texas (5). Yohander Méndez P (en la lista de lesionados de 60 días), Asdrúbal Cabrera 3B, Elvis Andrus SS, Rougned Odor 2B y Jeanmar Gómez P.

LIGA NACIONAL (41)

División este (15).

Atlanta (3). Ronald Acuña Jr. OF, Ender Inciarte OF y Rafael Ortega OF.

Filadelfia (4). José Álvarez P, Edubray Ramos P, César Hernández 2B y Odúbel Herrera OF.

Miami (4). Pablo López P, Martín Prado 3B, Miguel Rojas SS y Dixon Machado IF.

Nueva York (3). Wilson Ramos C, Luis Guillorme IF y Luis Avilán P.

Washington (1). Aníbal Sánchez P.

División central (14).

Cincinnati (2). José Peraza SS y Eugenio Suárez 3B.

Chicago (1). Willson Contreras C.

Milwaukee (6). Jhoulys Chacín P, Junior Guerra P, Manuel Piña C, Jesús Aguilar 1B, Orlando Arcia SS y Hernán Pérez IF-OF.

Pittsburgh (4). Felipe Vazquez P, Francisco Cervelli C, Elías Díaz C y José Osuna IF-OF.

San Luis (1). José Alberto Martínez 1B-OF.

División oeste (12).

Arizona (5). Silvino Bracho P (en la lista de lesionados 60 días), Eduardo Escobar IF, Wilmer Flores IF, Ildemaro Vargas IF y David Peralta OF.

Colorado (2). Germán Márquez P y Antonio Senzatela P.

Los Ángeles (0).

San Diego (2). José Gregorio Castillo P (en lista de lesionados de 15 días) y José Pirela IF-OF.

San Francisco (3). Pablo Sandoval IF, Yangervis Solarte IF y Gerardo Parra OF.