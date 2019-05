¿Una última competencia para Caster Semenya?

Después de la polémica decisión del TAS, Caster Semenya tiene mucho qué meditar. Si quiere seguir compitiendo con las mujeres, debe hacerse un tratamiento hormonal. De lo contrario, debe decir adiós a las pruebas de 800 metros, en la que es bicampeona olímpica.

Su hiperandrogenismo, condición que comparte con algunas de sus principales rivales (como Francine Niyonsaba, de Burundi, y Margaret Wambui, de Kenia, las tras medallistas de Río 2016) le impedirá competir como lo ha venido haciendo. Y la fecha límite para correr sin acatar las nuevas disposiciones es el 8 de mayo.

Tal vez por ello, la surafricana de 28 años de edad, que no está dispuesta a someterse al tratamiento, decidió inscribirse a última hora en la válida de Doha de la Liga de Diamante, que se disputará hoy.

La sanción del TAS, en respuesta a un recurso presentado por la misma Semenya, impone una regla de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) que obligan a las atletas hiperandrógenas, como ella, a disminuir su tasa de testosterona por debajo del umbral de 5 nmol/L de sangre.

Las afectadas por esta condición tienen hasta el 8 de mayo para hacer bajar esta tasa con la ayuda de un tratamiento si quieren participar en pruebas internacionales desde los 400 metros a la milla (1.609 metros).

Este reglamento no se aplicará en Doha.

Este jueves Semenya subió una enigmática publicación en su cuenta de Twitter que puede interpretarse como un anuncio de su intención de retirarse de las pistas: “Saber cuándo alejarse es sabiduría. Alejarse con la cabeza bien alta es dignidad”.

El miércoles, nada más conocerse la decisión, tuiteó: “A veces, la mejor reacción es no reaccionar”, un mensaje que acompañó con un emoticono de “no entiendo nada”.

Más tarde envió a los medios un comunicado: “Siempre he sabido que la IAAF siempre ha ido a por mí con sus reglamentos. Durante una década la IAAF ha querido frenarme, pero eso en realidad me ha hecho más fuerte. La decisión del TAS no me detendrá. Me levantaré una vez más”.