Una pelota de dinero

La ansiedad que tenían los fanáticos porque comenzara la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ya fue saciada. El viernes, los ocho equipos que componen el circuito comenzaron su andar por la temporada 2018-2019 y sus seguidores vieron la puesta en escena de los proyectos que cada uno presenta para la disputa del máximo trofeo, que además este año tendrá como aliciente especial el hecho de que se corone representará al país en la Serie del Caribe que se disputará en Barquisimeto a partir de febrero.

Lo que muy probable no haya dejado satisfecho al público que se dio cita en los recintos deportivos fueron los precios de las entradas, la comida y los suvenires. O al menos a los que asistieron al Estadio Universitario de Caracas para presenciar el duelo entre los locales Leones contra los Tiburones de La Guaira.

La boletería para ingresar al “Coso de los Chaguaramos” tuvo un costo en taquilla desde 45 bolívares soberanos para las gradas, la más económica; mientras que la más cara se podía conseguir en 1.450 bolívares soberanos, para seguir las incidencias del partido desde la zona VIP.

De acuerdo con un sondeo entre los vendedores de los tickets, quienes se mostraron todavía confundidos con la situación de la reconversión monetaria, las cifras antes expuestas, representan un incremento de entre 1.000 y 1.300% con respecto a la temporada anterior.

Aproximadamente es el mismo porcentaje aplicable para las ofertas gastronómicas, de bebidas gaseosas, alcohólicas, golosinas y la siempre atractiva indumentaria de los respectivos equipos.

Tal y como sucedió la zafra anterior el precio de todos estos insumos está sujeto a cambios a medida que avance el torneo y de cómo fluctúe el mercado.

En la tienda de los Leones del Caracas ubicada en los alrededores del parque de la Ciudad Universitaria, los precios de las franelas oficiales oscilan entre 1.000 y 5.700 bolívares soberanos; mientras que las populares gorras se pueden conseguir en no menos de 2.000, doscientos más de los que un trabador devenga en su salario mínimo.

En cuanto a los productos comestibles, la cantidad de dinero a amortizar depende del sector del estadio. En las inmediaciones de graderías las maltas poseen un valor de 50 bolívares soberanos; en tanto que se pueden conseguir tequeños y perros calientes con un monto no mayor de 300 bolívares soberanos.

Todo lo contrario sucede hacia la zona de las tribunas, en la que los precios se encontraban en un intervalo de 350 hasta 1.000 bolívares soberanos, entre arepas, hamburguesas, enrrollados árabes, choripanes, pepitos, comida mexicana e incluso papas fritas y cotufas.

“Todo está súper caro. No sé cómo hará la gente para venir seguido al estadio. Porque de verdad esto es una locura”, manifestó Carla Calderón, mientras terminaba de saborear una suculenta hamburguesa de 200 gramos de carne. Ella asegura que de no ser porque no tiene hijos y tanto ella como su pareja tienen un trabajo que les genera ganancias por encima del promedio, no podrían “darse el lujo” de mantenerse como abonados del conjunto capitalino.

Aunque Calderón reconoce que con todo y las adversidades, al menos la calidad de la comida no ha sufrido una debacle y que quizás esta sea la razón real por la que no titubea en desembolsillar medio millar de bolívares para degustar su paladar.

Otro de los productos que no escapó de la deplorable situación que continúa azotando al país, fue la popular cerveza, uno de los principales atractivos para el público, quienes desde este 12 de octubre tendrán que pagar cuando menos 120 bolívares a cambio de saborear la bebida espumosa.

Para que un ciudadano de a pie pueda asistir en al menos una oportunidad para hinchar por su conjunto favorito, junto con una familia de no más de cuatro integrantes, deberá ahorrar por lo menos tres sueldos mínimos completos, lo que significa toda una idea descabellada, considerando que tiene que llevar comida a su hogar a lo largo de esos tres meses.

Full asistencia

A pesar de que la crisis que tiene a Venezuela sumergida en una situación de desidia y pobreza, el primer juego entre los rivales de la capital contó con una asistencia inclusive mejor que el primer desafío de la contienda 2017-2018, que protagonizaron estos mismos rivales. De acuerdo con el departamento de prensa del Caracas, un total de 10.033 entradas se vendieron para la jornada inaugural que se jugó en horario vespertino, 279 más que las expendidas un año antes.