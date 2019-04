Tokio 2020 fijó un horario matutino para evitar el calor

Atletas, espectadores y voluntarios tendrán que madrugar mucho para asistir a varias de las competiciones de Tokio 2020, en un intento del comité organizador por evitar el calor del verano y a su vez satisfacer a la audiencia mundial.

Los horarios de las pruebas de los próximos Juegos Olímpicos, que recientemente hizo públicos el comité, revelan la voluntad de los organizadores de no dejar ningún cabo suelto para que resulte un éxito.

Así, y con el fin de sortear las altas temperaturas por recomendación de un comité de expertos médicos designado por el COI, algunas de las finales de las pruebas más duras al aire libre se han programado para las primeras horas del día.

La final masculina de los 50 kilómetros de marcha comenzará a las 5:30 am, las finales del maratón para mujeres y hombres serán a las 6:00 am y las del maratón de natación empezarán a las 7:00 am.

De la misma manera, la mitad de las pruebas de atletismo transcurrirán a lo largo de varias jornadas a partir de las 9:00 am.

Mientras algunos horarios se han diseñado para sortear las altas temperaturas, el programa de surf, disciplina deportiva que debutará en los Juegos Olímpicos, está sujeto a las condiciones de las olas.

Los cambios en el estado del mar determinarán el horario en que se realicen las pruebas para este nuevo deporte olímpico que se exhibirá a lo largo de cuatro días, aunque el comité ha reservado ocho jornadas enteras.

Para compilar estos horarios se tomó "un enfoque holístico", informó el comité en un boletín, en el que se tuvieron en cuenta las normas técnicas y reglamentos de las federaciones, el equilibrio de género, el bienestar de los atletas, la popularidad de las disciplinas en Japón y el mundo, y otros factores operativos.

Una de las principales motivaciones para ajustar a la mañana el calendario de competiciones, en especial las medallas, son los espectadores internacionales que seguirán los juegos a través de sus pantallas.

Los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron los más televisados de la historia, con 350.000 horas de video emitidas que la mitad de la población mundial siguió, 3.600 millones de personas de acuerdo con el COI.

Precisamente, las finales de atletismo, natación y baloncesto, deportes célebres en los Estados Unidos, se celebrarán antes del mediodía coincidiendo con el horario de máxima audiencia en el país, que vive 16 horas por detrás de Tokio en la costa oeste y 13 en la costa este.

En unos juegos en que los organizadores buscan potenciar la presencia de la mujer deportista, el diseño de los horarios beneficiará algunas de las competiciones femeninas, como la final de fútbol femenino que tendrá lugar a las 11:00 am, coincidiendo también con el horario estadounidense.

Por otro lado, los partidos femeninos de sóftbol, un deporte muy popular en Japón, cuyo equipo de mujeres es considerado el número 1 en el mundo, se jugará a las 20:00 pm para atraer el máximo de espectadores nipones.

El torneo de lucha libre terminará con una medalla de oro de estilo libre femenino durante seis de los siete días de competencia, favoreciendo a las luchadoras de todo el mundo y, en especial, a las niponas, que han ganado varias medallas de oro en los últimos juegos.

El programa "lleno de acción" de estos juegos olímpicos, que incluye una cifra récord de 33 deportes y 339 eventos, se desarrollará desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto de 2020, y después habrá otras 2 semanas de paralímpicos.

Pero las competiciones preliminares comenzarán el día 22, antes de la ceremonia de apertura, con las pruebas de sóftbol y fútbol femenino.

Lo más probable es que ni el calor ni el programa tempranero de algunas de las competiciones desalienten a los miles de espectadores japoneses y de todo el mundo con los que la organización del evento espera llenar los recintos olímpicos.