La titán que quiere sostener al país sobre sus hombros

La máxima categoría de la halterofilia siempre ha sido la más complicada dentro de la disciplina, debido a que allí se encuentran los “pesos pesados” de la halterofilia: mientras más masa se tiene, por lógica, más peso se levanta.

No obstante eso, a Yaniuska Espinoza poco le importó al participar en los Juegos Olímpicos Río de Jairo 2016, ya que a pesar de ser ubicada en el Grupo B, con las “livianas” del renglón +75 kilogramos femenino, su actuación fue tan imponente que logró alcanzar el séptimo lugar del Grupo A y amarrar un diploma olímpico (de los ocho que alcanzaría Venezuela en esa oportunidad), al alzar un acumulado de 273 kg en las tres pruebas (arranque, envión y total).

Espinosa no solo fue la mejor representante venezolana de ambos sexos en las pesas durante la cita olímpica realizada en tierras brasileña, sino que fue la única mujer latinoamericana en el top 10 de la disciplina, al alcanzar hasta 121 kilogramos en la modalidad de arrancada y 152 kilos en la de dos tiempos. En el Grupo B fue la líder, por encima de la ucraniana Anastasia Lysenko, que acumuló 117 kilos en arranque y 146 en envión, para un total de 263 kilogramos.

Pero no es de sorprender el ascenso de la carabobeña en el deporte de los titanes, ya que sus logros deportivos antes de Río de Janeiro no eran pocos. Yaniuska Isabel Espinosa nació el 5 de diciembre 1986 en Puerto Cabello, estado Carabobo, y a sus 32 años de edad mide 1.72 metros y pesa 114 kilogramos (251 libras), siendo entrenada por Jorge Rivero.

La esposa de Juan José Camacaro y madre de los morochos de 12 años Luis Alberto y Luis Eduardo y del pequeño de 11 años Omar Jesús, se ubicó en el cuarto lugar de la categoría +75 kilogramos del Campeonato Mundial de Halterofilia 2013 que se celebró en Breslavia, Polonia, bajo la organización de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) y la Federación Polaca de Halterofilia.

Al año siguiente, Espinosa ganaría por primera vez en su carrera deportiva el título panamericano en Santo Domingo 2014. En esa oportunidad la venezolana se alzó con una medalla de oro y dos de plata en la categoría pesada de la halterofilia, con 111 kilos en arranque y 140 kilogramos en envión (segundo lugar en ambas modalidades), para un total de 251kgs que le dio la presea áurea.

“Es primera vez que quedo campeona panamericana, por lo que me siento muy feliz, agradecida con Dios. Para esta competencia me sentía más fuerte que nunca, pero no pude realizar las marcas que quería, evaluaremos quó pasó”, dijo Espinosa en esa ocasión.

Como para demostrar que sus logros no fueron producto de la casualidad, la atleta carabobeña revalidó el título en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 en los +75 kilogramos, donde Venezuela logró oro y plata en la rama femenina más pesada de la halterofilia.

Espinosa, levantó en la modalidad de arranque 115 kilogramos y en el envión 148 kilos para sumar un total de 263 kilogramos, mientras su paisana Naryury Pérez Reverón, subcampeona panamericana, alzó en el arranque 112 kilos y en el levantamiento a dos tiempos para totalizar 146 y quedar con 258 kilos en la sumatoria final. Finalizó en el tercer lugar la ecuatoriana Nieves Arroyo.

Arrase en Santa Marta. Tres años después la bicampeona panamericana se llevaría un trío dorado en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, con 117 kilos en arranque, 141kgs en envión y un total de 258 kilogramos. Mientras que los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 en los +90 kilogramos también se colgó una dorada.

Antes de esta competencia, la atleta fue reconocida por la Fundación para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte) de la Gobernación del estado Carabobo, por el Día Internacional de la Mujer con implementos deportivos que ascendían a más de 200 kilos en discos.

Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2019 Espinosa se conformaría con dos preseas de bronce en la misma categoría +90 kilogramos, con 115 kilogramos en la modalidad arranque y 130 en envión. Competencia donde la dominicana Tania Mascorro se llevaría dos medallas de oro en sus respectivas divisiones.

Y durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, que comienzan, este viernes 26 de julio, Yanisuka Espinosa, esposa y madre de tres hijos, buscará el tercer título panamericano corrido y ser una de las atletas a tener en cuenta de cara a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020, escenario donde la atlante quiere demostrar que no siempre el guerrero más pesado es el que alza más peso sobre sus hombros.