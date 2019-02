Tiger Woods apunta alto en torneo PGA de México

Tiger Woods ha ganado siete veces el torneo que ahora se conoce como el Campeonato WGC-México, pero esta vez encara un desafío completamente nuevo en la primera edición del evento que disputará en el Club de Golf Chapultepec.

En un encuentro con la prensa este miércoles, el golfista estadounidense comentó que aún estaba en proceso de adaptar su juego a las particulares condiciones en altura.

"Lo más interesante es que la pelota no traza la curva aquí en la altura, simplemente no hay suficiente resistencia", explicó Woods tras practicar a 7.800 pies (unos 2.400 metros) sobre el nivel del mar. "Los golpes que ejecuté simplemente no tenían ninguna forma. Será una de las cosas que necesitaré ajustar", agregó.

Woods ganó siete títulos del torneo en seis localidades distintas antes de que la competencia se mudara a Ciudad de México en 2017. Desde entonces, problemas de espalda y una discreta clasificación tras su inactividad por lesión lo mantuvieron fuera de competición.

Ahora regresa a la escena en México junto a su compatriota Bryson DeChambeau y el mejor local, Abraham Ancer, en las dos primeras rondas. "Es emocionante. Estoy seguro de que habrá una energía increíble", dijo.

El también estadounidense Phil Mickelson, cinco veces ganador, jugará con sus compatriotas Justin Thomas y Dustin Johnson en las dos primeras rondas. Mickelson llega con un título en su haber este año, después de obtener su 44 victoria del PGA Tour en el Pebble Beach Pro-Am.

En otro grupo destacado estarán el norirlandés Rory McIlroy, el número dos del mundo, Brooks Koepka, y otro estadounidense, Bubba Watson.

Woods, que culminó su temporada de regreso ganando el Tour Championship de la PGA en septiembre y ahora ocupa el decimotercer puesto mundial, considera estimulante la compañía.

"Me enorgullece mucho jugar bien en los eventos más grandes. Mi récord ha sido bastante bueno en esos eventos", subrayó el veterano jugador, quien ganó 14 torneos del Gran Slam.