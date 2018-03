Tensión en la cancha

Si fuera un partido entre escuadras masculinas, podríamos decir que llegó la hora en la que los hombres se separan de los niños. Pero en el Suramericano Femenino de Fútbol sub-17 solo diremos que llegó la hora de la verdad: Venezuela se medirá esta tarde con su similar de Colombia, en un partido clave para entrar en el Mundial de la categoría que se disputará este año en Uruguay.

Las chicas Vinotinto mostraron en la primera fase un juego vistoso, con pases largos y efectivos y una defensa de primera. En la otra acera tendrán como enemigas a unas cafetaleras que finalizaron invictas y en el primer lugar del Grupo A. Las neogranadinas comenzaron con una victoria de 3-1 sobre Ecuador; superaron a Brasil por la mínima 1-0; golearon a Perú 4-0 y dejaron fuera de la clasificación a las anfitrionas de Argentina con un contundente 4-0.

Las venezolanas, por su parte, igualaron 0-0 con Uruguay, vencieron 2-0 a Paraguay, empataron con Chile 1-1 y le endosaron 4-0 a Bolivia para finalizar en el segundo lugar del Grupo B.

“El balance de la primera etapa es bastante positivo porque tenemos un grupo muy joven, y del proceso anterior, que fue al Mundial de Jordania, solo tenemos tres jugadoras. Los partidos del grupo, salvo el último contra Bolivia (4-0), fueron muy cerrados, y nos permitieron ver de qué estamos hechos”, manifestó el seleccionador José Catoya al departamento de prensa de la FVF.

Si bien el equipo nacional no pierde un encuentro desde 2012, sabe que no puede confiarse ante las colombianas. “Para este Suramericano hemos querido aplicar bien la tenencia de la pelota. Sabemos que no podemos regalarle el balón a nuestras rivales de turno. Debemos cuidar mucho eso, para que sean ellas quienes deban cuidarse de nuestra ofensiva”, precisó Catoya.

Voces del camerino. La capitana Dayana Rodríguez, quien ha sido clave en los resultados positivos de la selección en lo que va de torneo, estaba feliz luego de asistir con un pase a Raiderlin Carrasco quien marcó el tercer tanto del partido contra las bolivianas. “Necesitábamos una victoria contundente para llegar a la fase final con más confianza a la fase final. Contra Bolivia terminamos la mayoría de las jugadas que era algo que nos estaba faltando”, dijo la volante guariqueña.

“Nosotras sufrimos en el partido que igualamos contra Chile. Ahora nos toca buscar nuestro sueño que es clasificar al Mundial de Uruguay”, dijo la lateral izquierdo Heliamar Alvarado.

La jornada de hoy comenzará a las 5:00 pm con el Venezuela-Colombia en el estadio San Juan Bicentenario de Argentina. A segúnda hora (7:15 pm), Uruguay va contra Brasil. El viernes se realizará la segunda tanda y en esa oportunidad la Vinotinto chocará contra Uruguay (5: 00 pm) y a las 7:15 Colombia vs Brasil. El suramericano cierra el domingo con los encuentros Brasil-Venezuela a las 5:00 pm y Colombia vs Uruguay a las 7:15 pm.

3 serán los equipos que clasificarán en esta oportunidad al Mundial. Uruguay tiene su cupo asegurado por ser sede del torneo y pasarán los dos mejores del cuadrangular final de Argentina